От синоптиков две новости на выходные: хорошая и плохая

Ветер будет юго-западный и западный и достаточно сильный – около 9-14 м/с, во многих местах порывы достигнут 15-20 м/с. Однако эта суббота должна порадовать любителей теплой погоды – воздух прогреется до 15-20 градусов, на юго-восточной окраине Литвы температура может достигать 22 градусов.

В ночь с субботы на воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, а днем кратковременные дожди пройдут на большей части территории страны. В западных регионах местами дожди будут сильные, возможны грозы. Ветер сохранится сильный, 9-14 м/с, ночью – местами порывы достигнут 15-20 м/с, днем в большинстве районов будет наблюдаться порывистый ветер. На побережье, как это часто бывает, порывы ветра будут сильнее – до 23 м/с. Ночью температура уменьшится до 5-10 градусов, а днем прогреется до 9-14 градусов.