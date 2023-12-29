От санкций до литвинизма. С какими проблемами столкнулись в 2023 году белорусы в Литве — и есть ли пути к решению

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Санкции для белорусов обсуждали весь год

2023 год для белорусов в Литве прошел под споры о введении национальных санкций против них и граждан России. 22 марта Сейм Литвы в первом чтении одобрил законопроект с жесткими предложениями — остановить прием заявок на визы, ВНЖ и гражданство, ограничить покупку недвижимости. Ни один депутат не проголосовал против этого документа.

Событие вызвало широкий общественный резонанс. Белорусы и россияне, проживающие в Литве, обращались в Сейм лично и с коллективными петициями. В итоге положения законопроекта смягчили, а для граждан Беларуси часть ограничений убрали. В апреле закон "Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины" приняли с поправками.

Президент Литвы Гитанас Науседа наложил на закон вето, требуя равных санкций для граждан России и Беларуси, но Сейм это вето преодолел. Закон вступил в силу 3 мая и будет действовать один год с возможностью продлить ограничения.

Какие санкции закон ввел для белорусов

нельзя получить визу, за исключением случаев, когда это делается при посредничесве МИД Литвы

нельзя получить статус электронного резидента тем, у кого нет вида на жительство в Литве

нельзя ввозить и вывозить из Литвы наличные украинские гривны

Второй круг обсуждения санкций для белорусов начался летом, после того как в Беларусь прибыл Евгений Пригожин с вагнеровцами. Гитанас Науседа заявил о риске появления на границе с Литвой “вооруженных людей с белорусским гражданством”. Он вновь предложил уравнять в правах граждан России и Беларуси, однако на осеннюю сессию в Сейме этот вопрос не вынес.

Какие санкции сейчас действуют только для россиян

нельзя получить вид на жительство (за некоторыми исключениями)

нельзя приобретать недвижимость тем, у кого нет вида на жительство (за исключением наследования)

индивидуальная детальная проверка при въезде в Литву

Тема вновь актуализировалалсь в конце года, в связи с выступлением главы Департамента государственной безопасности Литвы Дарюса Яунишкиса. Он заявил, что в Литве выросла активность белорусского КГБ, а число белорусов постоянно растет и скоро достигнет того предела, когда спецслужбы не смогут справиться.

4 декабря в Сейме зарегистрировали поправки, которые предусматривают запрет на получение ВНЖ белорусам через "внешних поставщиков услуг за рубежом". Мнения депутатов по этому поводу разделились, окончательное решение не принято.

Больше тысячи человек не смогли получить виды на жительство

В 2023 году белорусские эмигранты столкнулись с трудностями при оформлении видов на жительство в Литве — их признавали “угрозой безопасности”. В СМИ периодически появлялись новости, как из-за этого пришлось уезжать из страны водителям, айтишникам, людям других профессий.

Весной LRT.lt со ссылкой на Департамент миграции приводил данные об отказах в предоставлении ВНЖ иностранцам: в 2023 году это число выросло больше, чем в 10 раз. Чаще всего такие отказы получали белорусы (300 из 518 по данным на апрель).

Всегод за год (с момента введения специальной анкеты для эмигрантов в ноябре 2022 года) угрозой национальной безопасности признали 1644 гражданина Беларуси. Такую статистику привел Департамент миграции 22 ноября. Все эти люди получили отказ на проживание в Литве:

562 белорусам отказали в выдаче временного ВНЖ;

343 белорусам не продлили временный ВНЖ;

у 450 белорусов ранее выданные ВНЖ были отозваны;

2 белоруса получили отказ в постоянном ВНЖ;

у 8 белорусов постоянный ВНЖ был аннулирован;

279 белорусам отказали в национальной литовской визе.

Также граждане Беларуси столкнулись с новой практикой, когда после подачи документов на продление ВНЖ их рассмотрение приостанавливалось. В результате люди оказывались в неопределенной ситуации: сроки старого документа истекли, а новый еще не выдан. Визы ожидания, которые можно было получить в таких случаях, перестали выдавать с 1 июля.

Пришлось доказывать в Сейме, что белорусы не поддерживают литвинизм

Еще одиним вызовом в 2023 году для белорусских граждан стали публичные споры о литвинизме. Триггером стала новость об инциденте в одном из баров Вильнюса, где один из участников утверждал, что Вильнюс — белорусский город. Это породило целую волну дискуссий в литовском информационном пространстве о том, что на самом деле белорусы думают об истории Великого княжества Литовского и как к этому относиться.

"Я не хочу, чтобы в нашей стране появилась община, проповедующая так называемую литвинистскую идеологию, которая мало того, что присваивает себе Великое княжество Литовское, но также утверждает, что настоящие литвины — это белорусы, а мы где-то на периферии", — заявил Глава комитета по национальной безопасности и обороне литовского Сейма Лауринас Кащюнас.

В итоге лидеру белорусских демократических сил Светлане Тихановской пришлось выступать перед Сеймом с официальным заявлением о том, что граждане Беларуси не имеют никаких претензий ни на территорию Литвы, ни на ее историческое самосознание.

