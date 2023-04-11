Всего такое решение уже приняли 100 избранных в советы политиков, отказавшихся от своих мандатов в связи с выполнением текущих несовместимых обязанностей – среди них и участвовавшие в выборах члены Сейма.
Согласно Избирательному кодексу, политики, избранные в муниципальные советы, могут отказаться от своих мандатов не менее чем за 10 дней до первого заседания нового совета.
11 апреля на первые заседания собрались Плунгеский и Шяуляйский районные советы. В среду, 12 апреля присягнут избранные мэры и члены советов Казлу-Рудского и Шальчининкского районного самоуправлений. Последние на первое заседание соберутся члены Нерингского самоуправления – первое заседание планируется 28 апреля.
ELTA напоминает, что 5 марта в Литве прошли выборы муниципальных советов и мэров. Из почти полутора тысяч мандатов, больше всего – 358 – получила Социал-демократическая партия Литвы, 239 мандатов получили консерваторы, 158 – Союз крестьян и зеленых Литвы, 135 – либералы, 124 – члены Союза демократов "Во имя Литвы", 183 мандата – представители разных политических комитетов.
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