От легионеллеза скончался еще один пациент

Скопировать ссылку От легионеллеза скончался еще один пациент

aA

Национальный центр общественного здравоохранения 9-10 мая не получил информации о новых случаях легионеллеза. 10 мая поступило сообщение о том, что эта болезнь унесла жизнь еще одного человека. Всего зарегистрированы 22 случая легионеллеза, скончались 5 человек (по данным врачей, трое больных скончались от других болезней, а двое от легионеллеза).