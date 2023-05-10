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Национальный центр общественного здравоохранения 9-10 мая не получил информации о новых случаях легионеллеза. 10 мая поступило сообщение о том, что эта болезнь унесла жизнь еще одного человека. Всего зарегистрированы 22 случая легионеллеза, скончались 5 человек (по данным врачей, трое больных скончались от других болезней, а двое от легионеллеза).
От легионеллеза скончался еще один пациент
© DELFI / Tomas Vinickas

Каунасский муниципалитет предложил ежегодно в конце отопительного сезона организовывать совещание ответственных сторон, чтобы предпринимались действия для профилактики легионеллеза.

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