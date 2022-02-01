aA
Несколько дней назад COVID-19 унес жизнь молодого человека из возрастной группы 30-39 лет. Это был житель Шяуляйского района.
От ковида скончался молодой человек из Шяуляйского района
© DELFI / Andrius Ufartas

В субботу мужчина скончался в Шяуляйской больнице, где он пролежал с 22 января. Все это время врачи боролись за его жизнь. Он лежал в реанимации. По данным Департамента статистики, мужчина не был привит.

В больницу его привезли 22 января, у него был COVID-19. Он был инвалидом с детства. В больницу его привезли в тяжелом состоянии, он не выжил", – сказала представитель больницы Зита Каткене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Коронавирус в Литве: 8662 новых случая и 12 смертей (7)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 8662 новых...

Из-за коронавируса – в поликлиниках наплыв пациентов: есть новости в связи с плановыми визитами (8)

Из-за роста числа больных коронавирусом растет...

Коронавирус в Литве: 5793 новых случая и 12 смертей (6)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 5793 новых случая...

С понедельника тесты для прибывающих в Литву без "зеленых паспортов" будут платными (5)

С понедельника прибывающие в Литву непривитые и не...

Коронавирус в Литве: 9332 новых случая и 14 смертей (11)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 9332 новых...

TOP новостей

Литву и Россию связывают тесные торговые отношения: что планирует делать бизнес (26)

Литовские товары составляют лишь небольшую часть (1/10)...

Глава Минздрава рассказал, какие ограничения будут действовать (14)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в интервью на LRT...

В интернете делятся призывом блокировать движение в центре Вильнюса с помощью тягачей (25)

Жители, вдохновленные протестами дальнобойщиков...

В Беларуси рассказали про ответ Литве за прекращение транзита калия (8)

Беларусь примет в отношении Литвы ответные меры, если в...

Пандемия разгорается по всей Литве – преодолен еще один рубеж (11)

Эпидемиологическая ситуация в Литве преодолела еще...