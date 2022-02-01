От ковида скончался молодой человек из Шяуляйского района

В субботу мужчина скончался в Шяуляйской больнице, где он пролежал с 22 января. Все это время врачи боролись за его жизнь. Он лежал в реанимации. По данным Департамента статистики, мужчина не был привит.

В больницу его привезли 22 января, у него был COVID-19. Он был инвалидом с детства. В больницу его привезли в тяжелом состоянии, он не выжил", – сказала представитель больницы Зита Каткене.