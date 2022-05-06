В четверг в Республиканской шяуляйской больнице скончался 28-летний житель Мажейкяйского района. За жизнь мужчины врачи боролись 3 дня.
"Молодой человек провел в реанимации три дня. Пациент не был привит. Он попадает в группу пациентов до 29 лет. Кроме того, у пациента было много сопутствующих заболеваний, которые обострились из-за ковида, к сожалению, пациент скончался", – сказала Delfi пресс-секретарь больницы Соната Тените.
Собеседница заметила, что молодые люди, которые умирают от ковида, обычно болеют сопутствующими заболеваниями.
По словам Тените, сейчас в Шяуляйской больнице лежат 29 пациентов с COVID-19. Из них 3 – в реанимации. Младшему из пациентов реанимации - 71, а старшему – 88 лет. Только 1 из троих пациентов привит.
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