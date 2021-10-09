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В пятницу скончался известный палангский политический и общественный деятель, медик Альбинас Станкус. Его жизнь унес коронавирус. Жена и дочь мужчины находятся в тяжелом состоянии, пишет портал Vakarinė Palanga.
От коронавируса скончался известный палангский медик, его жена и дочь - в тяжелом состоянии
© Shutterstock

В этой же больнице сейчас лечатся жена А. Станкуса Валентина и дочь Анжела, сообщает портал.

Чтобы помочь родителям и спасти их, в Палангу из Вильнюса приехала их дочь-медик. Помогая родителям, женщина заразилась сама и сейчас лечится в реанимации поликлиники Каунаса, где находились и ее родители.

Ни А. Станкус, ни его жена не были вакцинированы.

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