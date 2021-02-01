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Covid-19 унес жизнь члена вильнюсского горсовета Сергея Урсула, об этом в социальной сети сообщил мэр города Ремигиюс Шимашюс.
От коронавируса скончался член вильнюсского горсовета Сергей Урсул
© AFP / Scanpix

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