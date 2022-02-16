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Ямы на дорогах – повседневность литовских водителей актуальная в конце зимы-начале весны. Раньше ямы появлялись позже, а в это году снег тает раньше, а из-за перемен погоды на дорогах ямы образовались раньше.
От кого и как требовать возмещения ущерба за поврежденное из-за ям на дорогах колесо?
© DELFI / Andrius Ufartas

Страховая компания BTA draudimas делится советами, как избежать неприятных весенних "сюрпризов".

После того как тает снег в 2,5 раза увеличивается число аварий, связанных с повреждением авто из-за ям на дорогах. В этом году такие аварии посыпались раньше обычного.

"Повреждения асфальтированной части дороги появляются в морозы: попавшая в щели вода замерзает, расширяется и повреждает целостность покрытия. После того как сходит лед, по такому месту проезжают машины и увеличивают щели, образуются ямы. Такие ямы могут стать не только причиной повреждения резины, но и погнуть диски, нанести другой ущерб, порой нанесенный ущерб оценивается в тысячи евро", – сказал представитель BTA Андрюс Жюкялис.

Он прибавил, что этот год был особенно неблагоприятным для дорог, поскольку часто наблюдались сильные перепады температур, было много осадков, часто посыпали дороги солью.

"Неприятности могут случится и с теми водителями, которые ежедневно по той же дороге ездят на работу и домой, казалось бы знают дорогу назубок. Яма на поверхности дороги может образоваться за короткое время. Поэтому разумно было бы выбрать безопасную скорость, смотреть, нет ли на дороге луж. Лужи могут скрывать ямы, глубину которых сложно оценить", – советует эксперт.

Жюкялис напоминает, что владельцы авто имеют право требовать возмещения ущерба, независимо от того, есть у них страховка Kasko. В обоих случаях для фиксирования аварии надо вызывать полицию. Если нет страхования Kasko, водителю самому придется обращаться за возмещением ущерба к владельцу дороги или обслуживающей дорогу компании, а это непростая задача.

"Ущерб должен быть связан с дефектом дороги – не отозваны пункты ПДД, по которым водитель должен выбирать безопасную скорость, следить за дорогой. Бывает и такое, когда водители мчатся на огромной скорости по плохой или ремонтируемой дороге. Поэтому самим водителям важно помнить о безопасности – не всегда причина ущерба плохое состояние дороги", – сказал специалист.

В случае наличия Kasko ущерб оценивает страховщик. Важно, что разные компании предлагают своим клиентам разные условия страхования: не всегда Kasko оплачивает только повреждение резины. BTA в таком случае оплачивает замену двух покрышек на одной оси. А если повреждены две покрышки на разных осях - то все четыре.

Компенсируют и другие воды ущерба - повреждение дисков и др.

Позже страховая компания взыскивает ущерб с хозяина дороги или компании, которая отвечает за ее состояние.

"Первое, что надо сделать после серьезного удара и попадания в яму – безопасно остановиться, включить аварийку, осмотреть автомобиль и яму. Если есть опасность, что в яму въедет и другой автомобиль - поставить аварийный знак. После этого надо вызвать полицию, которая оценит ситуацию, если требуется - вызвать работников дорожной службы", – рекомендует Жюкялис.

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