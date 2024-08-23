От гадюк пострадали и жители Паневежиса: к врачам обратились двое взрослых пациентов

По данным Института гигиены, в прошлом году в Литве гадюки укусили 32 человека, в 2022 г. таких случаев было 45, а в 2021 г. – 44.

Представитель Паневежской больницы Арвидас Жилис сказал: „У змей два зуба, они оставляют след – две дырочки на расстоянии около 1 см. Если есть такой след, можно предполагать, что человека укусила змея. Чаще всего людей кусают гадюки или неядовитые веретеницы. Веретеница - это безногая ящерица, которая похожа на змею. Кстати, след укуса иной. Многочисленные зубы ужа сидят на челюстной, зубной, крыловидной и нёбной костях. По этой причине после укуса ужа остаются не следы двух зубов, а следы до 8 зубов. По следу на месте укуса можно понять, кто укусил человека“.