От гадюк пострадали и жители Паневежиса: к врачам обратились двое взрослых пациентов

В Сантаришкской клинике в 2024 г. был один малолетний пациент, которого укусила змея, в Республиканскую паневежскую больницу обращались два человека. Их гадюки укусили весной.
По данным Института гигиены, в прошлом году в Литве гадюки укусили 32 человека, в 2022 г. таких случаев было 45, а в 2021 г. – 44.
Представитель Паневежской больницы Арвидас Жилис сказал: „У змей два зуба, они оставляют след – две дырочки на расстоянии около 1 см. Если есть такой след, можно предполагать, что человека укусила змея. Чаще всего людей кусают гадюки или неядовитые веретеницы. Веретеница - это безногая ящерица, которая похожа на змею. Кстати, след укуса иной. Многочисленные зубы ужа сидят на челюстной, зубной, крыловидной и нёбной костях. По этой причине после укуса ужа остаются не следы двух зубов, а следы до 8 зубов. По следу на месте укуса можно понять, кто укусил человека“.
Жилис сказал, что иногда люди напрасно пугаются и говорят, что их укусила змея.
„Однако всегда надо беречь себя. Лучше обращаться к врачам. Укус змеи опасен и для взрослых и для детей. У детей меньшая масса тела, поэтому яд действует быстрее. Яд иначе распределяется по телу ребенка. Его воздействие может быть очень разным, иногда может наступить смерть, ведь неизвестно, как яд подействует на человека с хроническими заболеваниями“, – заметил врач, сказав, что в Литве есть лишь одна ядовитая змея - гадюка.
„Если вас укусила змея в лесу, дайте вытечь крови из ранки, если вы находитесь дома – положите на место укуса что-нибудь холодное и поезжайте в больницу. Вам дадут противоядие. Кстати, детей мы оставляем под наблюдением в больнице. Я хочу предупредить взрослых – если вы идете в лес, оставляйте кольца дома, ведь если вас укусит змея, пальцы распухнут, кольца будет сложно снять“, – посоветовал врач.