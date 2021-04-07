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Для повышения доступности вакцины и увеличения масштабов вакцинации министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис подписал документы, которые позволят прививать жителей от COVID-19 в аптеках страны. Прививать жителей смогут в аптеках, которые получили специализированные лицензии. Вакцинация в аптеках начнется, когда Центр регистра завершит внедрение соответствующих функций.
Skiepai nuo koronaviruso
Skiepai nuo koronaviruso
© Scanpix

Жителей в аптеках будут прививать вакцинами, которые приобретены за государственный счет.

Услугу по вакцинации от COVID-19 в аптеках будут предоставлять также безопасно, как и в специальных центрах. Провизор, который будет делать прививки, сможет оценить состояние здоровья вакцинируемого. Только после оценки всех обстоятельств, он решит – делать прививку или послать на консультацию к врачу.

Центр регистра сейчас совершенствует систему, чтобы информация о вакцинации сразу же поступала в информационную систему ESPBI IS.

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