Жителей в аптеках будут прививать вакцинами, которые приобретены за государственный счет.

Услугу по вакцинации от COVID-19 в аптеках будут предоставлять также безопасно, как и в специальных центрах. Провизор, который будет делать прививки, сможет оценить состояние здоровья вакцинируемого. Только после оценки всех обстоятельств, он решит – делать прививку или послать на консультацию к врачу.

Центр регистра сейчас совершенствует систему, чтобы информация о вакцинации сразу же поступала в информационную систему ESPBI IS.