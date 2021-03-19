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Как минимум одной дозой вакцины от COVID-19 в Литве привита треть жителей страны в возрасте 70 лет и старше, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Департамента статистки.
Kauno Ledo rūmuose pradėjo veikti vakcinavimo centras
Kauno Ledo rūmuose pradėjo veikti vakcinavimo centras
© DELFI / Nerijus Povilaitis

В возрастной группе старше 70 лет привиты 33% жителей, а жителей 80-ти лет и старше – 36%.

Среди самоуправлений, где меньший процент привитых, по-прежнему выделяется Шальчининкский - здесь привито 4% населения.

В половине муниципалитетов привиты как минимум 10% жителей.

Значительно больше привитых в курортных муниципалитетах: в Бирштонасе привиты 18,6%, а в Ниде -19,5%.

Среди крупных городов лидирует Каунас с 12% привитых.

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В целом первую дозу вакцины получили 272 тыс. 246 человек или 9,7% всех жителей страны, две дозы – 117 тыс. 839 или 4,2% жителей.

На данный момент Литва получила 455 тыс. доз вакцин, использовано 390 тыс. доз.

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