В возрастной группе старше 70 лет привиты 33% жителей, а жителей 80-ти лет и старше – 36%.

Среди самоуправлений, где меньший процент привитых, по-прежнему выделяется Шальчининкский - здесь привито 4% населения.

В половине муниципалитетов привиты как минимум 10% жителей.

Значительно больше привитых в курортных муниципалитетах: в Бирштонасе привиты 18,6%, а в Ниде -19,5%.

Среди крупных городов лидирует Каунас с 12% привитых.

В целом первую дозу вакцины получили 272 тыс. 246 человек или 9,7% всех жителей страны, две дозы – 117 тыс. 839 или 4,2% жителей.

На данный момент Литва получила 455 тыс. доз вакцин, использовано 390 тыс. доз.