От COVID-19 в Литве могут прививаться и проживающие в стране иностранцы

Согласно установленному порядку, в Литве могут прививаться граждане зарубежных государств, которые проживают в стране более 183 дней в году.
Также вакцинация обеспечивается гражданам Евросоюза и государств Европейской ассоциации свободной торговли, а также членам их семей, которые прибыли на жительство в Литве более чем на три месяца за полгода и получившим право жить в стране.
Как сообщило Министерство здравоохранения, прививаются иностранные граждане и лица без гражданства, которым выдан документ, предоставляющий право жить в Литве.
Ведомство отмечает, что лицо, которое было привито первой дозой за границей и относится к целевой группе, в Литве будет привит второй дозой той же вакцины независимо от того, какая приоритетная группа сейчас вакцинируется.
Такие люди должны обратиться в учреждение, осуществляющее надзор за вакцинацией, в котором они хотят привиться, и предоставить ему документы, подтверждающие получение первой дозы.
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