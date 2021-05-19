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Со вторника в Литве от коронавируса могут прививаться и проживающие в Литве граждане зарубежных государств, сообщило Министерство здравоохранения.
От COVID-19 в Литве могут прививаться и проживающие в стране иностранцы
© DELFI / Josvydas Elinskas

Согласно установленному порядку, в Литве могут прививаться граждане зарубежных государств, которые проживают в стране более 183 дней в году.

Также вакцинация обеспечивается гражданам Евросоюза и государств Европейской ассоциации свободной торговли, а также членам их семей, которые прибыли на жительство в Литве более чем на три месяца за полгода и получившим право жить в стране.

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Как сообщило Министерство здравоохранения, прививаются иностранные граждане и лица без гражданства, которым выдан документ, предоставляющий право жить в Литве.

Ведомство отмечает, что лицо, которое было привито первой дозой за границей и относится к целевой группе, в Литве будет привит второй дозой той же вакцины независимо от того, какая приоритетная группа сейчас вакцинируется.

Такие люди должны обратиться в учреждение, осуществляющее надзор за вакцинацией, в котором они хотят привиться, и предоставить ему документы, подтверждающие получение первой дозы.

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