От COVID-19 в Клайпеде скончалась молодая женщина

Врач больницы Винсас Янушонис сказал Delfi, что пациентку доставили в больницу в очень тяжелом состоянии. Но еще не знали, что у нее COVID-19.

"Коронавирус у нее установили в больнице. У женщины было серьезное врожденное заболевание, большой избыточный вес – она весила около 150 кг", – рассказал врач.

В больнице женщина пролежала 16 дней, но спасти ее жизнь не удалось.

Сейчас, по словам врача, в больнице находятся 80 ковидных пациентов, 22 - в реанимации.

Delfi напоминает, что всего от коронавируса в Литве скончались 2762 человека.