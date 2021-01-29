От COVID-19 в Клайпеде скончалась молодая женщина

Врач больницы Винсас Янушонис сказал Delfi, что пациентку доставили в больницу в очень тяжелом состоянии. Но еще не знали, что у нее COVID-19.
"Коронавирус у нее установили в больнице. У женщины было серьезное врожденное заболевание, большой избыточный вес – она весила около 150 кг", – рассказал врач.
В больнице женщина пролежала 16 дней, но спасти ее жизнь не удалось.
Сейчас, по словам врача, в больнице находятся 80 ковидных пациентов, 22 - в реанимации.
Delfi напоминает, что всего от коронавируса в Литве скончались 2762 человека.
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