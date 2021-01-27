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В Каунасской клинике во вторник ночью от коронавируса скончался молодой житель Мариямполе.
От COVID-19 скончался молодой житель Мариямполе
© Shutterstock

Специалист Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Юстина Петравичене сказала Delfi, что с ним пытались связаться, как только получили информацию о болезни, однако никто не отвечал на звонки, поэтому неизвестно, были ли у него какие-то сопутствующие заболевания.

"Мы выясняем этот вопрос, был ли он в группе риска, были ли у него сопутствующие заболевания, поскольку в ходе эпидемиологической диагностики связаться с ним не удалось – на звонки не отвечал ни он, ни его близкие", – сказала Петравичене.

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Представители Каунасской клиники сказали, что не могут предоставить информацию о покойном без разрешения его близких.

На данный момент в Литве от COVID-19 скончались 14 человек из возрастной группы 30–39 лет и три человека из группы 20–29 лет.

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