От большого баскетбола к малому бизнесу в Укмерге: пережили кризис и карантин, переживем и новую волну

Вашему вниманию цикл статей "Выжившие". Он посвящен литовским предпринимателям, которые наперекор вирусу и карантинам, не предаются меланхолии, приспосабливаются к ситуации, ищут новые формы и смотрят в будущее с улыбкой.

Наш новый собеседник - весьма разносторонний человек. В юные годы занималась сразу несколькими видами спорта. Затем стала достаточно успешной баскетболисткой и поиграла даже в США. Но с возрастом и с появлением спортивных травм была вынуждена закончить карьеру профессиональной спортсменки и всерьез заняться своим здоровьем. Во время восстановительных процедур у нее и возникла идея, открыть свое дело, которое помимо того, что может приносить доход, поможет другим людям укрепить свою физическую форму.

Подкаст: от баскетбола в Европе и Америке к бизнесу и искусству в Укмерге

Рассказываем историю успеха Римы Пятроните-Браженене, которая и пережила карантин, и обзавелась во время него новыми проектами и культурными пространствами.

"Школьный тренер изначально усомнился, что из меня получится баскетболистка"

Рима с ранних лет была очень спортивной и активной девочкой. В родном городе Укмерге она выступала за школу в соревнованиях по лыжам, прыжкам в высоту, в беге и даже весьма неплохо играла в футбол. Однако в какой-то момент профессионально занялась баскетболом, поскольку тогда многие ее сверстники и сверстницы буквально "фанатели" от этой игры.

"Просто в это время, когда мне было 12-13 лет, команда Жальгирис очень хорошо играла. И когда были игры, никто ничего не делал - такой азарт был. И телевизоры в случае проигрыша через окно выбрасывали люди. В общем был большой азарт и это, наверное, тоже повлияло", - вспоминает она.

В арт-гараже у Римы © Марианна Кренть, Delfi

Однако в этом виде спорта все было не так просто. Школьный тренер, сперва посмотрев на рост Римы, сказал, что не факт, что из нее выйдет баскетболистка. Тем не менее, взял к себе в секцию. А уже через некоторое время в Укмерге из Вильнюса приехали тренеры спортивного интерната "Озас" и предложили ей продолжить занятия в столице. С этого момента и началась большая любовь к баскетболу.

В советское время Рима Пятроните-Браженене в составе разных команд становилась призером союзных соревнований. Однако самое главное достижение пришлось уже на время свободной и независимой Литвы. В 1997 году в составе национальной женской сборной по баскетболу она становится чемпионкой Европы. Тем не менее, Рима, сравнивая систему подготовки баскетболистов в советское время и в 90-ые, считает, что раньше она была лучше.

Женская сборная Литвы по баскетболу - победитель ЧЕ в Венгрии © Фото из личного архива

"Если говорить об отличиях, то мы имели очень большую дисциплину и тренировки были трудными. Они проводились 2-3 раза в день. При этом мы не имели почти никаких выходных дней. Может быть, 2-3 недели в год. Я думаю, что из-за того, что мы шли на тренировки, как на работу и их было много, и были такие достижения. Сейчас эти тренировки не такие интенсивные и не так профессионально смотрят на подготовку, и физическую, и игровую. Тогда еще были сборы на 1-2 месяца и летом, и зимой", - объясняет она.

Переезд "за океан"

В какой-то момент Рима получает предложение поиграть в США и практически без раздумий его принимает.

"Когда я закончила Педагогический университет в Литве, я чувствовала, что живу неполной жизнью. Только тренироваться мне не было так интересно, как совместить школу с баскетболом. И тогда я получила предложение поехать в Америку - играть там за команду и учиться. И решение, может быть, было принято не из-за диплома, а из-за баскетбола. Потому что там баскетбол другой. Вот вы просили сравнить эти баскетбольные школы. Мне это и было интересно - как там, что я там могу со своими знаниями сделать и научиться американскому баскетболу. У них там побольше силовых тренировок. Это то, чего у нас не было здесь, и то, что меня больше привлекало там. В прыжке они уже там умели бросать, а мы еще не умели, а это открывает очень много возможностей для игры", - вспоминает она.

В арт-гараже у Римы © Марианна Кренть, Delfi

Параллельно с игрой она получает образование в сфере бизнес-администрирования. И это стало одной из причин, почему героиня проекта в итоге решила открыть свое дело на родине. Несмотря на то, что у нее в отличие от многих была возможность остаться в Америке и осуществить "американскую мечту", страсть к баскетболу оказалась сильнее, и после окончания учебы и контракта в США, она возвращается, чтобы продолжить играть.

"Когда играла и училась все было нормально. Интересно, и люди приятные. Я очень многому там научилась. А когда закончилась игра и школа, я подумала, что я еще хочу в баскетбол играть. А закончить сейчас и начать новую жизнь в Америке не было моей целью. После школы ученики и студенты получают "гринкарту" на один год, чтобы официально поработать. Но мне еще хотелось играть. Я думала, приеду в Литву и покажу, чему я научилась. Но так и не получилось", - с сожалением говорит Рима.

От спорта к бизнесу и период в Швейцарии

Показать в Литве все, чему она научилась в США, у Римы не получилось из-за полученной травмы. Она должна была продолжить карьеру в команде "Телекомас". "Это было очень трудно. Я первое время не могла смотреть баскетбол по телевизору или находиться на площадке, где играла", - с горечью вспоминает Рима.

Однако спортивный дух оказался сильнее подступавшей апатии, и в скором времени по личным обстоятельствам Рима Пятроните-Браженене с мужем переезжают в Швейцарию. Там ей удалось после восстановления от травмы все же продолжить в течение недолгого времени карьеру. Однако новое спортивное повреждение и возраст (на тот момент ей было 36 лет - ред.) заставили ее окончательно завершить карьеру.

В скором времени "старые болячки" вновь дали о себе знать, и Рима решает всерьез заняться здоровьем. Как раз в это же время ее подруга предложила ей начать ходить вместе на массаж. И женщины записались в дистрибуционный центр массажных кроватей Ceragem. Маркетинговый ход этой компании предполагает, что люди в течение полугода пользуются кроватями бесплатно и только убедившись в эффективности процедуры, приобретают в постоянное пользование. "После месяца я почувствовала, что возвращаются силы и здоровье. И там созрела такая мысль, что я хочу такой бизнес иметь", - констатирует Рима.

Под первую инвестицию пришлось заложить квартиру

От момента зарождения идеи до ее реализации у Римы Пятроните-Браженене прошло около года. Изначально она взвешивала все за и против, подсчитывала необходимые финансы. По ее подсчетам, которые ей позволили произвести навыки, полученные в ходе учебы в США, нужно было вложить в качестве первоначального капитала около 60 000 евро. Рима в тот момент еще не стала делиться своими мыслями и соображениями с мужем, но написала письмо в головную компанию о том, что хотела бы работать с ними.

"В Швейцарии у нас была маленькая дочка, у меня уже не было баскетбола, и я чувствовала, что не могу просто сидеть дома. Мне надо что-то делать. Я знаю только английский, литовский и немного русский. И что я буду делать в Швейцарии? А здесь я закончила педагогический, в Америке бизнес-администрирование. И что я буду просто сидеть в Швейцарии с двумя образованиями? Нет, надо что-то делать со своей жизнью. В Швейцарии я подумала, что не смогу что-то развивать и решила, что нужно вернуться в Литву", - рассуждает она.

Массажная кровать © Марианна Кренть, Delfi

После удачных переговоров с компанией, Рима рассказала о своих планах супругу. Необходимой суммы на тот момент у них не было, и единственным выходом было "заложить" квартиру. А здесь еще и маркетинг компании, предполагающий первые полгода-год работать бесплатно, усугубил ситуацию и заставил испытать начинающую бизнес-вумен стресс.

"Первые полгода были очень трудные. Первые 2 месяца мы не могли продавать товар, таковы правила. Инвестиция большая, продавать не можем, люди идут и массажируются бесплатно. В день мы делали около 400 бесплатных массажей… После первого полугодия была акция (вместе с товаром шел подарок) и в этот день я продала 120 кроватей. И я выдохнула с облегчением. Потому что на первую инвестицию мы денег не имели, и надо было закладывать квартиру мужа. У меня был большой стресс, потому что я боялась, что если не получится, то мы лишимся квартиры, но пронесло. Второй год был таким же хорошим, как и начало, а потом начался экономический кризис 2008-2009 гг. Многие обанкротились, но я выжила", - вспоминает Рима.

Карантин способствовал появлению новых проектов

Изначально центр по продаже массажных кроватей находился в Вильнюсе, и Рима каждый день ездила в столицу из Укмерге. Однако через 10 лет, несмотря на рекомендации самой фирмы о том, что родной город слишком мал для такого вида бизнеса, Рима переносит его из столицы. Первые 2 года были не очень успешными, и в какой-то момент она подумала, что стоит возвращать центр в Вильнюс. Однако, как оказалось, весьма кстати, в Литве вводят карантин. Локдаун положительно сказался на бизнесе и деятельности Римы. С одной стороны, он дал "второе дыхание" ее центру в Укмерге. С другой, привел к появлению новых проектов, по большей части культурного характера.

Массажная кровать © Марианна Кренть, Delfi

"Так как наше оборудование действует на здоровье человека, и люди стали уже больше времени проводить дома, то они стали обустраивать свой быт. В том числе и в плане здоровья. На мой бизнес этот карантин подействовал хорошо. У людей не было возможности поехать в санатории, и они стали покупать больше кроватей. А так как мы, несмотря на локдаун, продолжали продавать товар, то не просили от государства никаких денег. Государство нам не помогало и не вредило", - говорит Рима.

Сегодня в Укмерге помимо центра по продаже массажных кроватей, она также открыла арт-гараж и небольшую галерею. Появлению этих пространств также способствовал карантин. Полноценная деятельность по организации центра была фактически приостановлена, и продажи шли в основном по онлайн-заказу. А это, в свою очередь, привело к появлению большего количества свободного времени. В итоге Рима решила арендовать гараж, в котором люди могли бы собираться, общаться, покидать мяч в корзину, позаниматься танцами, послушать какой-нибудь концерт. А со временем здесь появились и работы художников, с которыми она познакомилась благодаря своему основному бизнесу. Эти работы сегодня можно как просто посмотреть, так и приобрести. Поступающие от этого средства помогают в том числе оплачивать и аренду помещения. Недалеко от арт-гаража у Римы недавно появилась и еще одна небольшая галерея с картинами ее знакомых художников и художниц.

Картины в арт-гараже © Марианна Кренть, Delfi

С наступлением очередной волны коронавируса, Рима Пятроните-Браженене в целом уверенно смотрит в будущее. И как минимум надеется, что это не скажется негативно на ее основном бизнесе. А вот для арт-гаража, скорее всего наступят непростые времена.

"Только не знаю, как будет с "паспортами возможностей", и как это будет действовать на людей. Но поскольку продукт наш нацелен на укрепление здоровья, то думаю, что это будет по-прежнему популярно. А вот с гаражом есть проблемы. Думаю, что будут", - прогнозирует Рима.