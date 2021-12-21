От Беды до Окрестина и далее… История Андрей Радомана и рассказ об уникальном для Европы документе

В августе прошлого года он вступился за молодую пару, которую без всяких на то оснований попытались арестовать силовики в форменном чёрном обмундировании без знаков различия и прошел по пути, который хорошо знал из книг, прочитанных в юности. Позже, в декабре, осознавая потенциальную угрозу повторного ареста, Андрей был вынужден покинуть Отчизну и пройти в условиях эпидемии COVID-19 по зимнему гуманитарному коридору из Беларуси через Литву в Польшу…

С Андреем Александровичем Радоманом мы встретились у памятника Витису (Погоне) в одном из древнейших городов Великого Княжества Литовского – Каунасе, куда он приехал из Варшавы, чтобы выступить на Девятом международном конгрессе исследователей Беларуси.

Проект "Коридор" — это серия фильмов, подкастов и статей о современных белорусах, нашедших убежище в соседних с странах, и исторических деятелях, героях, слова и действия которых оказались чрезвычайно актуальными спустя сотни лет.

Каунасский замок © DELFI





Арестовали за то, что попытался защитить парня и девушку

Андрея Радомана задержали несколько дней спустя после начала протестов белорусов против официально объявленных результатов президентских выборов в ночь с 12 на 13 августа 2020 г. [00.37] на улице названной в честь генерал-лейтенанта авиации дважды героя Советского Союза Леонида Беды напротив дома, в котором долгое время жил художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин.

"[выйдя из универсама "Рига"] я был на остановке, ждал автобус и слушал музыку, рядом со мной на лавочке сидели парень с девушкой. К нам подошли несколько человек в черных масках", – вспоминает обстоятельства задержания Андрей Александрович.

По словам нашего собеседника, он прекрасно понимал, чем молодой паре может грозить ночной разговор с сотрудниками милиции в районе, где накануне произошли столкновения протестующих и силовиков, поэтому решил вмешаться – показал удостоверение пенсионера МВД и спросил, на каком основании представители силовых структур обращаются к людям, которые просто ждут автобус и не нарушают правопорядок.

Подкаст: Исторический и гуманитарный "коридор" Андрея Радомана

В ответ подполковник милиции запаса услышал: "Вы с нами не так разговариваете" и предложение пройти в автобус для дальнейшего выяснения обстоятельств его нахождения в районе универсама "Рига".

Визит в автобус отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома закончился для Андрея более чем суточным пребыванием на территории Советского районного управления внутренних дел и в известном теперь уже всему миру Изоляторе временного содержания Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, который находится на 1-м переулке Бориса Окрестина, 36А, (названном также в честь лётчика и героя Советского Союза).

Наш собеседник с горечью вспоминает, что среди тех работников правоохранительных органов, которые его избивали и опрашивали в РУВД, были и те, кто слушал его лекции по истории государства и права в Академии МВД:

"Один сотрудник в момент, когда меня записывали на видео, вспоминал, что это я "заставлял» его друга учить Конституцию Речи Посполитой Обоих Народов от 3 мая 1791 года, которую слушатели Академии действительно изучали, как одну из первых европейских конституций, в создании и принятии которой принимали участие наши соотечественники (в том числе Гуго Коллонтай и Казимир Нестор Сапега). Видимо, для него это был повод для злорадства", – с иронией вспоминает Радаман свой визит в качестве задержанного в Советское РУВД.



Андрей Радоман © DELFI

В чем обвинили Андрея Радомана?

Сотрудники минской милиции, сфальсифицировавшие протокол административного задержания, обвинили его в участии в несанкционированном митинге, который проходил в 1.30 ночи по совершенно иному адресу, нежели адрес остановки, на которой он ждал автобуса, – а именно на Логойском тракте, д. 37.

В протоколе об административном правонарушении от 13.08.2021 г. и в Постановлении судьи Советского района г. Минска А.А. Волка от 20.10.2020 г. отмечено: «Принял активное участие в группе лиц в митинге, без соответствующего разрешения Мингорисполкома, чем нарушил, установленный ст. 10 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года № 114-З «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» порядок проведения митинга, выкрикивал лозунги: "Свободу задержанным!" "Жыве Беларусь!" "Позор!" "Ганьба" при отсутствии в этих деяниях состава преступления».

Как утверждает А. Радоман, свою вину в совершении административного правонарушения в судебном заседании, которое состоялось только 20 октября 2020 г., он не признал, поскольку в его действиях не было не то, что состава административного правонарушения, но даже самого его факта:

"Я законопослушный гражданин, 21 год сам преподавал теорию и историю государства и права, [а также историю политических и правовых учений]. И понимаю, когда в действиях человека есть состав правонарушения, а когда этого состава нет".

Районный суд постановил подвергнуть нашего героя административной ответственности в виде штрафа в пользу государства в размере 10 базовых величин.

В ноябре 2020 г. Радоман после перенесённой ковидной пневмонии и доверительной беседы с адвокатом решил, что в политической и гуманитарной ситуации, которая сложилась на тот момент в Беларуси, нет смысла жаловаться на постановление судьи А. Волка. Но уже 4 декабря 2020 года в 12.26, вспоминает Андрей Александрович, он получил странное сообщение на мобильный телефон: "Минский городской суд сообщает, что рассмотрение жалобы на постановление суда Советского района г. Минска по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 23.34 КоАП в отношении Радоман А.А. состоится в помещении Минского городского суда 07.12.2020 г. в 12.30 часов по адресу: г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, д. 1, корп. 3. Явка не является обязательной. При посещении суда необходимо использовать медицинские маски".

По действующему на тот момент белорусскому законодательству, как подчеркивает в беседе с DELFI Радоман, жалоба на постановление районного суда могла быть подана либо по инициативе человека, не удовлетворeнного его постановлением, либо по инициативе прокуратуры.

"Как оказалось впоследствии, неизвестное лицо от моего имени подало жалобу в Минский городской суд. Суд несмотря на то, что закон прямо запрещал принимать к рассмотрению не подписанные документы, рассмотрел жалобу и принял решение оставить в силе решение судьи районного суда. Ничего подобного в своей адвокатской практике мой адвокат раньше не встречал… Сумма штрафа была списана с моих банковских счетов 22 и 24 января 2021 г. по требованию автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств". – продолжает рассказывать нам свою историю А. Радоман.

Система правосудия в Беларуси превращается в систему репрессий

Репрессии, с которыми пришлось лицом к лицу столкнуться и ему самому, и десяткам тысяч других белорусов, как считает Андрей Радоман, свидетельствуют о том, что в Беларуси правовые нормы применяются избирательно. Так, например, сохраняет свою юридическую силу статья 9 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З "Об органах внутренних дел Республики Беларусь", которая определяет полномочия Совета Министров Республики Беларусь в сфере деятельности органов внутренних дел, а многие нормы конституционного, уголовного, административного и процессуального права правоприменителями игнорируются.

"[Истинное] правосудие в Беларуси если и сохранилось, то лишь частично в гражданских процессах. Полагаю, что там до сих пор остались справедливые судьи, которые избегают участия в политических процессах.

Что касается уголовного судопроизводства, мы наблюдаем сейчас процесс, когда судей действительно вовлекают в ряд уголовных процессов, которые фальсифицируются. И количество [неправедных] судебных решений показывает, что все чаще и чаще [значительная] часть судейского корпуса готова идти на компромиссы со своей совестью", – рассказывает Андрей Радоман об эрозии, поразившей систему правосудия в Беларуси.

По мнению нашего собеседника, складывается впечатление, что никто не заинтересован в справедливом рассмотрении обстоятельств, которые привели к задержанию в августе – сентябре 2020 года очень большого количества людей, вообще не принимавших участие в протестах, в том числе тех, кто, например, шел в магазин или ехал на велосипеде домой.

Понимая, что очутиться вновь в тех условиях, в которых он побывал в августе 2020 г., это риск не столько даже для жизни или здоровья, сколько риск для дела всей жизни, Андрей принимает решение – уезжать!

Андрей Радоман, Каунасский замок DELFI

Делом своей жизни наш собеседник называет ряд совместных научных проектов с коллегами-историками из Литвы и Польши по истории Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой Обоих Народов. Как говорит Андрей Радоман, после скоропостижной смерти профессора Института истории Польской академии наук Генриха Люлевича, оказалось, что он является ответственным за достаточно большой исторический период как минимум в двух научных проектах. И если бы вдруг его компьютерную технику конфисковали, это поставило бы под угрозу дело не только его жизни, но годы и годы труда его коллег.

"Все эти странности в Минском городском суде, … интерес со стороны прокуратуры к тому, что я делал в Витебске… Причем, на митинги в Витебске я не ездил и [вообще] не был в Витебске в последние полтора-два года. Поэтому это были такие звоночки, которые тебе говорят, что тобой интересуются и интересуются неспроста, оказались более, чем убедительными, чтобы не сомневаться в том, что решение уехать было правильным", – Андрей Александрович Радаман возвращается к событиям декабря 2020 года.

Уехать, как вспоминает наш герой, ему удалось без серьёзных проблем. На территорию Европейского Союза Андрей Радаман попал через белорусско-литовскую границу и находился на территории Литвы в декабре 2020 – январе 2021 годай при содействии Freedom House, ректора Вильнюсского университета др. Римвидаса Петраускаса, проректора Вильнюсского университета др. Артураса Василяускаса, а также коллег историков – др. Робертаса Юргайтиса, др. Рамуне Шмигюльските-Стукене и др. Дарюса Вилимаса.

Однако поскольку в последние годы его научные проекты связаны с деятельностью польских коллег историков из Института истории им. Тадеуша Мантейфеля Польской академии наук (ПАН), и, в первую очередь профессора Анджея Рахубы – руководителя ряда научных проектов, в которых Андрей Радоман принимает активное участие, он принял решение обосноваться именно в Польской республике. Это стало возможно благодаря стипендии, полученной им от Немецкого исторического института в Варшаве и Института истории им. Т.Мантейфеля ПАН.

Сегодня Андрей Радоман живет и работает в Варшаве. Кроме того, в октябре 2021 года он поступил в Докторскую школу гуманитарных наук Университета в Белостоке, где его научным руководителем согласился стать профессор этого университета доктор габилитованый Кароль Лопатэцкий. Темой диссертационного исследования Андрея Радамана станут "Шляхетские съезды и сеймики Новогородского воеводства ВКЛ в 1565–1632 гг.".

Времена Великого Княжества Литовского – единая страна, единое право для всех тех, кто был обязан защищать Отечество

Беларусь и Литву, по словам Радамана, объединяет не только общая история, но и европейская правовая традиция, опираясь на которую наши предки и пытались выстроить взаимоотношения в обществе.

Историк напоминает, что на протяжении одного XVI столетия трижды было кодифицировано право Великого Княжества Литовского, причем были упорядочены не только нормы гражданского, уголовного и процессуального права, но и нормы права, которое сегодня называется конституционным, и, как отмечает Радаман, – для Европы это уникально.

За созданием правовой традиции ВКЛ стояли люди, которые были политически активными, и за плечами которых был очень большой гражданский и военный опыт, многие из них учились в лучших университетах Европы.

"Заслуга в разработке вот этой правовой системы, которой мы гордимся, не принадлежит кому-то одному конкретно. Долгое время в учебниках истории, – как в польских, так и в белорусских, – писали, что Третий Статут Великого Княжества Литовского – это заслуга Льва Ивановича Сапеги.

Безусловно, заслуга Льва Ивановича в том, что Статут 1588 г. был издан как печатная книга, которую мог купить, если этого хотел, любой шляхтич.

Но когда мы говорим о тех, кто Статут создавал, нужно понимать, что это безусловно, представители литовского этноса и представители русинов (то есть предков современных белорусов и украинцев).

© DELFI

Статут – это коллективный труд всех тех людей, которые обладали политическими правами в Великом княжестве Литовском», – подчеркивает в беседе с DELFI Радоман.

Историк также обращает внимание на то, что в третьем Статуте был окончательно закреплен принцип индивидуализации наказания за совершенные преступления, в том числе – государственные. Радоман отмечает, что это очень важная деталь, – чтобы за преступление отвечал именно тот, кто его совершил, а не его близкие родственники.

По мнению Радомана, история и жизнь Литвы и Беларуси в тот период времени переплетается настолько, что нельзя сказать, что есть какая-то история особая Литвы или особая история Беларуси. Так, представители литовских этнических родов брали в жёны представителей русинских, то есть славянских родов, то же самое можно сказать о поляках.

"[Канцлер Великого Княжества Литовского] Остафий Богданович Волович в своё время свою единственную дочь выдал замуж за Северина Бонера, который стал [впоследствии] каштеляном краковским, первым сенатором в Польше и который был одним из наиболее известных ценителей искусства во всей Речи Посполитой", – приводит пример из жизни Великого Княжества Литовского Андрей Радоман.

И подчеркивает, что этот пример не единственный:

"Вацлав Ивановский, лидер белорусского национального движения, один из выдающихся белорусских политиков; его родной брат Тадеуш – он же Тадас Иванаускас – один из основателей Каунасского университета, профессор зоологии, выдающийся учёный, который считал себя литовцем; их братья Юрий и Станислав Ивановские – это политические деятели Польской Республики, которые считали себя поляками. Одна семья. И все четыре брата активно участвуют в политике трех народов современности".

Общие связи Литвы и Беларуси, как говорит Радаман, прекрасно подчеркивает деятельность Яна Иеронимовича Ходкевича – одного из самых влиятельных политиков Великого княжества Литовского в начале семидесятых годов XVI века. Его решения повлияли на выбор Генриха Валуа королём Польши и Великим князем Литовским, а также на то, как были составлены те же Генриковы артикулы, где было прописано право Великого княжества Литовского на исправление своего Статута и на создание Трибунала Великого княжества Литовского. В своей деятельности Ходкевич опирался на представителей элит Жемайтии и Новогородского (Новогрудского) повета (сейчас находится на территории Беларуси – прим. Delfi).

Белорусы как нация – проснулись

Андрей Радоман - как преподаватель, историк и юрист - считает, что события, которые произошли в августе 2020 года в Беларуси и продолжаются до сих пор, способствовали началу ускоренного процесса развития национального самосознания белорусов.

Пробуждение интереса граждан к местному самоуправлению, к национальной символике, к принципам построения и функционирования судебной системы способствовало тому, что во время дворовых встреч, когда люди собирались, чтобы пообщаться, послушать выступления музыкантов и лекторов, читались, в том числе, и лекции по истории Беларуси.

Одновременно с пробуждением национального самосознания белорусов, как утверждает наш собеседник, на сегодняшний день, помимо всего прочего, в Беларуси наблюдается явный кризис правовой культуры.

"Если в стране по большому счёту нарушаются все важные нормы конституционного права, процессуального права, уголовного права, то об этом должны громко и твердо заявить доктора юридических наук, которые возглавляют кафедры в Белорусском государственном университете, в Полоцком университете, Гродненском университете. А в большинстве случаев, как мы наблюдали это в прошлом году, – они молчали", – говорит Андрей Радаман.

По словам нашего собеседника, промолчать предпочло большинство его коллег. «Что будет говорить профессор права, когда он идёт на лекцию, а студенты у него спрашивают, ну а как вы оцениваете вот то, что произошло в Минске, Бресте или в Гродно в августе 2020-го?!”, - задается риторическим вопросом Радаман. По его мнению, "единственно верный ответ на этот вопрос, – если ты действительно настоящий ученый, ты обязан сказать правду".

Как полагает Андрей Радоман, представителям белорусских политических элит нужно осознать, что есть ряд простых, но очень важных вопросов, на которые необходимо дать ответ:

"Мы республиканцы или нет?

Мы нация, которая разделяет демократические принципы или нет?

Мы нация, которая стремится к справедливости, как одной из ценностей европейской цивилизации?

Мы стремимся к действительно народному представительству или нет?

Мы думаем о том, как мы будем создавать нормы права в ближайшем будущем?

Мы понимаем, что очень важно сейчас всё-таки думать об учредительном собрании или демократическом представительстве всего народа?

Мы хотим ставить серьёзные проблемы, например становления местного самоуправления или нет?

Или мы так и будем копировать властную вертикаль, которую создавал человек, не разделяющий эти ценности долгое время?"

Андрей Радоман полагает, что просто ждать и молиться, что какие-то там западные государства введут санкции и всё быстро изменится к лучшему – не нужно.

Самые главные изменения, по его мнению, уже происходят в сознании белорусов, которые осознали себя гражданами, и если процесс становления гражданской нации завершится, то освобождение из теперешнего состояния порабощённости неизбежно.

"Человек должен жить достойно", – этой фразой Андрей Радоман заканчивает с нами беседу, его ждут новые исследования истории Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой Обоих Народов. Однако сегодня он занимается этим не в дорогом его сердцу Менске, а в Польше и Литве, а Беларусь ждет борьба за свободу и достоинство.