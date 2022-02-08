Осужденный за участие в событиях 13 января украинец обеспокоен политическим характером его дела

В переданном в суд письме он напомнил слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о том, что это дело представляет собой "случай литовского Нюрнберга".

"Прежде всего у меня вызывает обеспокоенность то, что у дела явный политический характер. Эти опасения не выдуманы", - заявил гражданин Украины.

В письме для Апелляционного суда Литвы (АСЛ) также указано, что некоторые литовские СМИ утверждают, что это дело для Литвы - вопрос принципа.

"Такие заявления создают очень токсичную атмосферу вокруг этого дела, прежде всего, в Литве. Поэтому моей семье трудно найти мне адвокатов и получить какую бы то ни было поддержку", - пишет Радкевич.

Исполнение приговора не остановлено

АСЛ во вторник также вынес определение, что не останавливает исполнение приговора для гражданина Украины.

Суд обратил внимание на то, что в просьбе не указаны конкретные мотивы, в силу которых нужно остановить исполнение приговора, и утверждал, что осужденный знал, что начато его уголовное преследование, так как для ознакомления был выслан вынесенный приговор.

"Коллегия считает, что в случае удовлетворения просьбы и остановки исполнения приговора был бы затруднен вопрос выдачи Радкевича Литве на основании европейского ордера на арест", - говорится в определении.

Однако суд отметил, что вопрос об остановке исполнения приговора при наличии мотивированной просьбы может быть рассмотрен и на более поздних стадиях, если изменятся обстоятельства.

"Коллегия постановила отложить рассмотрение дела", - сказал судья Нериюс Мейлутис. Участники процесса соберутся на заседание 4 марта.

Готов приехать в Литву

Радкевич информировал АСЛ, что готов снять жилье на время проведения судебных заседаний в Вильнюсе. Центр защиты трудовых прав украинцев в письме указывает, что мог бы найти жилье в Литве, чтобы обеспечить участие Радкевича в процессе.

53-летний Радкевич заочно осужден Вильнюсским окружным судом в Литве на четыре года лишения свободы за то, что управлял танком, участвовавшим в штурме Дома печати.

Радкевич в сентябре прошлого года был задержан в Греции. Верховный суд этой страны в среду должен вынести решение о его выдаче.

Заключение Радкевича под стражу в Литве может создать напряжение между Вильнюсом и Киевом, поскольку он является ветераном войны Украины с поддерживаемыми РФ сепаратистами на востоке страны.

Четырехлетний тюремный срок для Радкевича - один из самых небольших по делу о событиях 13 января. При вынесении приговора суд принял во внимание тот факт, что Радкевич на момент совершения преступления был молод - ему было 23 года.

В целом по делу 13 января было осуждено 67 человек, они приговорены к лишению свободы. Большинство обвиняемых осуждены заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.

В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли при штурме советскими военными подразделениями Вильнюсской телебашни и здания Комитета телевидения и радиовещания.

Советская власть пыталась с помощью военной силы свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.