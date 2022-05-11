Осужденный за шпионаж в пользу России Палецкис задержан и доставлен в тюрьму

"Был задержан около 15 часов", - сказала BNS представитель полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.

По ее словам, Палецкис доставлен в Вильнюсское исправительное учреждение.

Бывший глава Социалистического народного фронта Палецкис просил суды его оправдать, потому что он якобы не совершил никакого преступления.

"Сам Альгирдас спокоен, настроен твердо, по-боевому. Потому что ни тюрьма, ни любые преследования правду не задушат. Наше дело правое. Мы победим", - написано в аккаунте связываемой с Палецкисом организации "Заря справедливости" в Фейсбуке.

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Палецкис недавно сообщил, что учреждает новую партию левого толка - "Заря справедливости" - и что хочет участвовать в президентских выборах.

Шяуляйский окружной суд в среду выдал распоряжение начать исполнение приговора Палецкису.

В прошлую пятницу Апелляционный суд оставил в силе приговор - шесть лет лишения свободы - вынесенный Палецкису Шяуляйским окружным судом в июле прошлого года. В тот же день Апелляционный суд направил документы в суд, вынесший приговор.

Этот судебный ордер вместе с копией приговора был направлен в учреждение по исполнению наказания - Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда.

До сих пор Палецкис находился на свободе, суд оставил в силе для него усиленный надзор и ранее выплаченный залог в размере 50 тыс. евро.

18 месяцев, которые он провел под арестом во время следствия и в ожидании суда с октября 2018 года по апрель 2020 года, засчитываются - это означает, что Палецкис должен будет отбыть в тюремном заключении примерно пять лет.

По данным Генпрокуратуры, с февраля 2017 года по октябрь 2018 года Палецкис и вильнюсский бизнесмен Деймантас Бертаускас, действуя в составе организованной группы с неустановленным в ходе досудебного следствия сотрудником российской разведки и другими гражданами России, один из которых признан судом виновным в Литве в деле 13 января, за денежное и иное вознаграждение собирали сведения, представляющие интерес для российской разведки. Осужденным по делу 13 января является Михаил Головатов.

По данным прокуратуры, перед обвиняемыми была поставлена ​​задача собирать информацию о следователях и судьях, расследовавших дело 13 января, а также информацию о других делах, связанных с агрессией России против Литвы в 1990-1991 годах.

Суд первой инстанции освободил Бертаускаса от уголовной ответственности, его уголовное дело было закрыто. Суд признал его добровольные показания чрезвычайно важными для разоблачения незаконной деятельности субъектов российской разведки в Литве.

В прошлом десятилетии Палецкис был осужден за отрицание советской агрессии во время событий 13 января 1991 года, когда утверждал, что в тот день "свои стреляли в своих". При назначении наказания Шяуляйский окружной суд также учел тот факт, что Палецкис был судим за преступное деяние, связанное с событиями 13 января.

Палецкис родился в 1971 году в Берне, Швейцария. Имеет дипломы Вильнюсского университета в области журналистики и международных отношений, а в 1994-1995 годах изучал международные отношения в Международном институте управления в Париже.

В 1994 году он начал работать в МИД Литвы, где курировал отношения с Европейским союзом и его государствами-членами, а в 2003 году стал советником вице-спикера Сейма.

В 2004-2007 годах Палецкис занимал должность члена Сейма.