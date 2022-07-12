Осужденный за шпионаж Палецкис по интернету учредил ассоциацию: ее члены сообщают о планах ехать в Москву

По данным Центра реестра, документы об учреждении организации в июне этого года Палецкис подписал электронным способом. Для этого нужен не только интернет, но и мобильный телефон, без этого электронную подпись не поставишь. Ни интернета, ни телефона у заключенных быть не должно.

Между тем члены учрежденной Палецкисом и еще 4 его соратниками организации сообщают, что поедут в Москву "на встречу с членами российской Думы, будут участвовать в телевизионных форумах и встречаться с общественными деятелями". Об этом сообщает глава форума Эрика Швенчёнене.

Для поездки выбрана интересная дата - 23 июля 2022 года. Delfi напоминает, что 23 июля 1940 г. "народный сейм" социалистической Литвы, оккупированной СССР, уполномочил делегацию ехать в Москву за "солнцем Сталина". Среди членов этого сейма в 1940 году был и Юстас Палецкис, дед Альгирдаса Палецкиса.

По словам Лауринаса Кащюнаса, председателя парламентского комитета нацбезопасности и обороны, эта дата выбрана неслучайно, это не совпадение.

"Мы можем только констатировать, что как и тогда, сейчас в Москву едут не представители народа, а полные неудачники и люди, действующие против государства", - сказал политик.

Ассоциация "Международный форум добрососедства" была создана 28 июня 2022 года.

Ее учредители – лица, которые хорошо известны Департаменту госбезопасности Литвы: каунасцы 56-летняя Швенчёнене и 40-летний Миндаугас Рамошка, жители Вильнюса 60-летний Казимерас Юрайтис и 51-летний Палецкис, а также 47-летний Дмитрий Глазков из Вильнюсского района.

Офис организации зарегистрирован в доме дедушки Глазкова, в деревне Буйвидишкес (согласие 82-летний Артур Глазков подписал электронной подписью).

Палецкис поставил на документе свою электронную подпись 25 июня, в субботу, в 12 часов 15 минут 47 секунд.

Delfi через Департамент тюрем обратился за комментарием к Палецкису, но тот отказался общаться со СМИ (журналист хотел узнать, пользовался ли Палецкис интернетом/телефоном в СИЗО, как это удается делать - легально или нет, подписал ли он акт 25 июня лично, как получил документ об учреждении для подписания, если не он подписал, то как такой документ был зарегистрирован.

Источники Delfi указали, что, услышав вопросы журналиста, Палецкис был озадачен и сказал, что свой телефон с кодами для подключения оставил заместителю, но на вопросы портала отказался отвечать.

Представитель Центра реестра Миндаугас Самкус сказал, что закон Литвы не запрещает находящимся в заключении лицам учреждать юридические организации.

По словам Самкуса, за достоверность данных отвечает человек, который их предоставляет, а "подписать документы за другого человека – юридически невозможно". Это можно сделать, только если дать доверенность.

"Использование чужой электронной подписи является преступлением, за которое грозит уголовная ответственность", - сказал Самкус.

Кащюнас сказал, что тот факт, что осужденные в тюрьме могут пользоваться интернетом и телефоном, его неприятно удивил.

Он напомнил, что Палецкис был осужден за шпионаж в пользу России.

"Человек осужден за то, что действовал против своей страны. Департамент тюрем должен выяснить, не является ли это угрозой нашей нацбезопасности", - сказал депутат.

Департамент тюрем указал, что по действующим законам, заключенные могут давать доверенность на действие от их лица другим лицам. Сообщается, что осужденный Палецкис, находясь в СИЗО, письменно не подавал заявку на оформление доверенности.