"В четверг после обеда была получена информация о том, что мужчина не явился в место отбывания наказания, поэтому нужна помощь сотрудников полиции. Молодого человека задержали и доставили в Каунасскую тюрьму 16 июня, около 17 ч.", – сказала Зараускене.
По ее словам, полицейские знали, где находится Якштис, поскольку он был с браслетом на ноге.
"Мужчина сопротивления не оказывал", – сказала Зараускене.
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