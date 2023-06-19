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Осужденный за развращение несовершеннолетних Ремигиюс Якштис на прошлой неделе сам не явился в место отбывания наказания, поэтому был доставлен в тюрьму принудительно. Эту информацию подтвердила представитель ГКП Каунасского округа Реда Зараускене.
Remigijus Jakštys
Remigijus Jakštys
© DELFI / Kiril Čachovskij

"В четверг после обеда была получена информация о том, что мужчина не явился в место отбывания наказания, поэтому нужна помощь сотрудников полиции. Молодого человека задержали и доставили в Каунасскую тюрьму 16 июня, около 17 ч.", – сказала Зараускене.

По ее словам, полицейские знали, где находится Якштис, поскольку он был с браслетом на ноге.

"Мужчина сопротивления не оказывал", – сказала Зараускене.

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