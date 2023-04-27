Верховный суд Литвы (ВСЛ) в четверг занялся делом Ачаса – коллегия трех судей должна решить, обоснованно ли политик был осужден за попытку принудить несовершеннолетнего юношу к сексу (подросток нелегально работал в компании Ачаса). Дело рассматривают судьи Аудроне Картанене, Сигита Йокимайте и Томас Шешкаускас.

Апелляцию подал Ачас и его адвокат, которые убеждены, что все обвинения должны быть сняты.

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Сначала суд планировал рассмотреть дело письменно, но после публикации на Delfi.lt Ачас попросил, чтобы были заседания, чтобы судьи услышали объяснения от него лично.

В суд Ачас явился с адвокатом Аушрой Ручене, которая подключилась к этому делу только на данной стадии.

О деле с журналистами Ачас говорить отказался, на вопросы также не отвечал, но было видно, что к суду он подготовился - нес немало бумаг.

"Придет время, я все прокомментирую, – сказал он перед закрытым заседанием. – Я на сфабрикованные вопросы не отвечаю".

Кто их сфабриковал, Ачас не ответил: "Еще раз говорю - отвечать не буду".

На заседании в четверг Ачас просил суд снять с него обвинения, прекратить уголовное дело, поскольку он ничего преступного не совершал.

"Я не писал несовершеннолетнему никакие смс-сообщения, за которые был осужден", – по сведениям Delfi.lt, сказал в суде Ачас. Он заявил, что уже доказывал в судах, что "можно подделать написание смс-сообщений и их содержание".

После часового заседания Ачас еще раз повторил, что "ложь комментировать не будет", а его адвокат (на вечеринках у которой не раз прежде бывал Ачас с супругой) заявила, что Ачас невиновен и даже не платил пострадавшему никакой компенсации.

"Сам он не платил, только говорили, что подросток выпрыгнул из машины, ему, вероятно, было больно, поэтому и заплатили деньги, кроме того, с этими деньгами, как меня информировал и Ачас и тогдашний адвокат, их платили потому, что обещали прекратить расследование, поскольку в делах такого рода можно остановить расследование только на определенных условиях, однако они считают, что их обманули, расследование было в судах всех инстанций, – сказала адвокат. – Знаете, у меня одна версия – думаю, недостаточно доказательств для того, чтобы признать человека виновным по этой статье УК. Один момент - суды обеих инстанций не оценили появление смс-сообщений, надо заметить, что доказательства должны быть собраны в установленном порядке, поэтому, я думаю, что нет никаких доказательств вины в этом деле. Мы очень надеемся, что все доказательства объективно рассмотрят в суде последней инстанции, оценят и ситуацию во время расследования и примут верное решение".

По словам Ручене, Ачас ничего не платил, это мог сделать адвокат. Она не взялась оценивать действия коллеги.

ВСЛ примет решение по этому делу 6 июня 2023 года.

Два суда низшей инстанции уже признали Ачаса виновным в попытке принудить несовершеннолетнего юношу к сексу и назначил ему штраф в размере 5000 евро.

Delfi.lt уже сообщал, что Ачас в суде свою вину отрицал, несмотря на то, что во время расследования письменно подтвердил, что совершил это преступление. В этом документе он также обязался заплатить пострадавшему 3000 евро в качестве возмещения материального ущерба. Однако, выяснилось, что он заплатил пострадавшему в два раза меньше.

"После того как все это станет достоянием гласности, это разрушит мою жизнь, поэтому мне легче заплатить 1500 евро, "якобы" моральный ущерб", – говорил в суде Ачас.

Согласно материалам дела, пострадавший купил за эти деньги велосипед.

Когда юноша подписал мировое соглашение с Ачасом, обязался никому за исключением правоохраны (если сложится такая ситуация, что придется рассказать) не рассказывать о происшествии. И подросток, скорее всего, молчал бы, если бы после встречи с Ачасом не попал в больницу, врачи которой сообщили о пострадавшем подростке в полицию.

"Ты будешь лежать, а я буду удовлетворять тебя рукой, говорил, что 17 см", – предложил парню Ачас мастурбацию за 50 евро. Это происходило в квартире, куда Ачас завлек юношу и угостил алкоголем, а когда тот отказывался пить, унижал его называя "маменькиным сыночком" (после этого юноша выпил алкоголь, после чего не помнил даже, как вернулся домой. Он не помнит и обстоятельства, при которых мог рассказать политику о длине своего органа.

"Я мастурбирую тебя до конца и даю 100 евро, тебе ничего делать не надо", – такую смс-ку прислал политик юноше.

Но ничего не получилось, юноша выпрыгнул из его машины и попал в Сантаришкскую больницу, врачи больницы вызвали полицию.

Ачас уверял, что никакие сообщения юноше не писал и все подозрения в сексуальных домогательствах отрицал. И неважно, что потом заплатил деньги и признал, что все это было правдой.

Пострадавший не сомневается в том, что не он один был жертвой политика, поскольку тот вел себя достаточно уверено, предлагая деньги за "такую услугу".

"Возможно, он не раз встречался с таким человеком, как я", – позже предположил подросток, который тогда еще не знал, что имел дело с политиком.

Подросток, который живет только с матерью, решил после школы подрабатывать, так он познакомился с Ачасом.

"Я хотел помочь маме, одной ей было тяжело", – сказал он.

Работу ему предложил один знакомый мужчина, которого через фейсбук нашел сам Ачас, правда, на фейсбуке Ачас не указал свое имя и фамилию, да и парню представился другим именем. Никто из нанятых на работу подростков не знал, что имеет дело с политиком Ачасом. Подростки рыли траншею в комплексе новых домов, построенных недалеко от Главного комиссариата полиции. Потом вывозили в лес песок, за рулем машины сидел сам директор (Ачас). Во время одной такой поездки Ачас стал расспрашивать подростков об их семьях, спрашивал занимались ли они сексом.

"Он знал, что у меня нет отца, я ему сам сказал это", – заметил подросток. Именно потому, что он без отца, директор предложил ему помощь.

"Сказал мне прийти в офис и убрать там, но не говорить ничего другим парням, чтобы они не обиделись", – сказал юноша, получивший за эту работу 20 евро. Потом предложил более тесное общение, на столе появился алкоголь.

"Я ему сказал, что не пью и не курю, что у меня больное сердце, – рассказал в суде подросток. – Тогда он сказал, что я как маменькин сыночек".

Эти слова подействовали на самолюбие парня, который старался быть самостоятельным и он решил доказать, что это не так, стал пить алкоголь. Он быстро опьянел. И тут Ачас предложил мастурбировать его за 50 евро. Парень отказался, но Ачас продолжал настаивать. Юноша стоял на своем. Примерно через час парень решил уйти домой, он был так пьян, что не мог найти выход из квартиры.

Потом об этом юноша рассказал другу, с которым нелегально работал у Ачаса. Рассказал, потому что Ачас снова предложил ему деньги за мастурбацию. Пришло смс-сообщение с предложением сделать это за 100 евро.