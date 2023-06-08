После того как Мончаускас был осужден за жестокое обращение с животным, он лишился места в горсовете. Было остановлено членство политика в демократическом союзе "Во имя Литвы". Отделение партии вместо мужа возглавила его жена Лина Мончаускене.

По данным LRT, за два дня до того как суд объявил свое решение, Мончаускас выиграл конкурс на должность заместителя директора Центра образования и спорта при муниципалитете Радвилишкского района. Правда, пока договор с ним не заключен.

Мэр района Казимерас Рачкаускис сказал, что вопрос , может ли судимый человек работать с детьми, должен решать парламент, а у местных политиков нет никаких рычагов давления.

Delfi сообщал, что, согласно материалам дела, летом 2017 г. мужчины на закрытой территории истязали кабана. Они связали ему ноги, повалили на землю, засунули палку в пасть и плоскогубцами вырывали клыки, обламывали их. Мончаускас держал шею кабана прижатой к земле, не давая животному пошевелиться.

Все это снимали на видео, Мончаускас громко смеялся перед камерой.

По словам прокурора, эта экзекуция была проделана для того, чтобы кабан не нанес травмы охотничьим собакам. Кабана использовали для дрессировки собак.