Осужденный весело провел время на воле: убежав из колонии, украл вещи в Akropolis и обокрал двоих человек

По данным полиции, мужчина (1987 г.р.) сбежал из колонии 11 июня. В 14.00 ч. того же дня в Каунасе, на ул. M. K. Чурлёнё, он, как предполагают, украл у женщины сумочку с наличными и дисконтными картами. Материальный ущерб - 50 евро.
Через пару часов мужчина, похожий на подозреваемого, приехал в каунасский торговый центр Akropolis на проспекте Караляус Миндауго, где около 18.00 ч. украл шорты, комплект постельного белья и разные другие вещи. Ущерб - 60 евро.
Мужчина потерял карту со своими личными данными, когда убегал от охранников магазина. Тогда и выяснилось, что подозреваемый сбежал из колонии.
Через несколько часов об этом сообщили в полицию, но тогда подозреваемого рядом с ТЦ уже не нашли.
13 июня, в 17.00 ч. сообщили, что в Каунасе, на проспекте Витауто была украдена мужская сумка, лежавшая на столике. В сумке были наличные и документы. На этот раз нанесен материальный ущерб в размере 500 евро.
Полиция обнаружила подозреваемого в парке Рамибес.
В кармане у мужчины обнаружили полиэтиленовый пакет с, как предполагают, психотропными веществами. Мужчина был задержан и доставлен в колонию.
Начаты расследования по 2 ч. 178 ст. и 2 ч. 259 ст. - хранение наркотических веществ и кража из магазина. Ему грозят общественные работы, ограничение свободы, штраф или арест.
Уточняется, этот ли человек совершил две другие кражи.
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