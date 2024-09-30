Осужденный в Литве украинец боится, что будет выслан на фронт: мне испортят всю жизнь

Гражданин Украины рассказал журналистам, что был осужден в Литве за несколько преступлений, включая убийство. Его приговорили к 16 годам лишения свободы, он должен находиться в заключении до 7 апреля 2029 года.

Мужчина надеется, что ему удастся выйти на свободу досрочно. После этого он хотел бы остаться в Литве, получить здесь временный вид на жительство. Он сказал, что временное пристанище после освобождения ему предоставит Caritas.

Однако для получения вида на жительство, надо иметь паспорт, а его у украинца нет. Новый паспорт посольство Украины ему выдавать отказалось.

Собеседник сказал, что в посольстве ему сказали, что после отбывания срока, его отправят воевать в Украину.