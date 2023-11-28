Осужденный в Беларуси литовец удивлен: в Литве выполняются решения враждебных стран

В Литве Якумас заявил, что в Беларуси его пытали, избивали и не предоставляли никакую медицинскую помощь. Он уверяет, что был осужден за то, что финансировал оппозицию Беларуси.

Однако суд признал его главой преступной группировки, торгующей наркотиками и обвинил в организации контрабанды из Таджикистана в ЕС.

Он утверждает, что ездил в Беларусь с коллегой Геннадием Рихтером по работе. В автомобиле VW Golf , принадлежащем Рихтеру, было обнаружено 6 лг наркотиков. Якумас уверял милицию, что ничего общего не имеет с наркотиками и ничего о них не знал.

Поэтому в деле Якумаса и было принято такое решение.

В Литве почти 30 лет действуют договоры о юридической помощи, заключенные с Беларусью и Россией . После того как началась война в Украине , Генпрокуратура Литвы призывала остановить действие этих соглашений, но на этот призыв не откликнулись.

В конце октября Вильнюсский участковый суд вынес неблагоприятный для Якумаса приговор. В нем сказано, что постановление белорусского суда должно быть приведено в исполнение: нет юридических оснований для принятия иных решений.

7 ноября после того как Вильнюсский суд принял такое решение, Якумас пытался покончить с собой в Мариямпольской тюрьме.

В своей жалобе Якумас просил обратиться в Конституционный су, чтобы выяснить, не противоречить ли Конституции такое соглашение с враждебным государством. Но судья Мирославас Гвоздовичюс в КС обращаться не стал, поскольку не видел для этого оснований - преступления были совершены в 2017-2020 гг, а приговор вынесен 7 июля 2021 года, задолго до начала войны в Украине.

Однако литовские суды не оценили, насколько обоснован вынесенный в Беларуси приговор и стали его применять без дополнительных обсуждений, поскольку такой договор был заключен между Литвой и Беларусью.

Мало того, Якумаса сейчас судят по еще одному делу, которое рассматривает Вильнюсский окружной суд . Его также обвиняют в распространении наркотиков.

Насколько эти заявления Якумаса верны и действительно ли он не виновен в контрабанде наркотиков – большой вопрос. В торговле героином его подозревала и литовская правоохрана. Именно собранные литовской полицией улики были переданы в Беларусь и суд на их основе вынес приговор.

Этот факт Delfi подтвердила Служба тюрем.

Супруга осужденного Аушра Якуме сказала, что психологическое состояние ее мужа уже давно было нехорошим, но никакой помощи в тюрьме он не получил.

По ее словам, он три года подвергался пыткам и избиениям в Беларуси, весной был жестоко избит в Мариямпольской тюрьме.

"После этого его держат в изолированной камере, как какого-то рецидивиста, якобы так заботятся о его безопасности", – сказала женщина, заметив, что изоляция ухудшила психологическое состояние ее мужа.

Кроме того, по ее словам, о попытке самоубийства руководство тюрьмы не информировало ни общество, ни жену заключенного. Обо всем она узнала только тогда, когда муж ей позвонил из тюремной больницы.

Перед этим к мужу пришел адвокат, дал подписать жалобу в суд, после этого его должны были направить к психиатру.