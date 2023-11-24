Осужденный Масюлис явился в отделение клайпедской полиции

"Может ли настроение быть хорошим? Конечно, нет. По-человечески очень тяжело. Но наш путь нелегок. Отбывая наказание, я буду ждать решения Верховного суда и, думаю, что это не конец, а решение Верховного суда будет благоприятным", – сказал журналистам в Клайпеде Масюлис. Он сказал, что жалобу в Верховный суд Литвы еще не подал.
По словам Масюлиса, с учетом того, что дело объемное, на подготовку жалобы потребуется больше времени.
Портал lrt.lt сообщал, что Масюлис должен отбывать наказание в Каунасской тюрьме, однако Масюлис сказал, что, по его данным, его повезут в Шяуляй. Бывший политик сказал, что сам хотел поехать в тюрьму, но ему сказали, что он начала должен явиться в полицию.
"Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Я не знаю, я склонен делать все, как мне говорят. Правда, я хотел сэкономить горючее полиции и говорил, что сам могу поехать, куда требуется, но мне сказали, что такой порядок", – рассказал Масюлис.
"Все дело восьмой год с политическими специями", – сказал Масюлис.
Он привез с собой одежду и несколько книг.
В пятницу пресс-секретарь Департамент полиции Литвы Рамунас Матонис сообщил, что полиция получила решение Литовского апелляционного суда по делу о политической коррупции MG Baltic, а с осужденными Элигиюсом Масюлисом, Раймондасом Курляндскисом и Витаутасом Гапшисом договорились, что они явятся в полицию, откуда их доставят в места отбывания наказания.
Депутат Гапшис и экс-политик Масюлис, скорее всего, будут доставлены в Каунасскую тюрьму, а предпринимателю Курляндскису место подыщут в соответствии с действующим порядком.
Напомним, что ЛАС приговорил бывшего вице-президента концерна MG Baltic Курляндскиса за дачу взятки к 6,5 годам лишения свободы, экс-политика Масюлиса за то, что он взял взятку к 5,5 годам лишения свободы, а Гапшиса к 4,5 годам лишения свободы.