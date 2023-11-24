Осужденный Масюлис явился в отделение клайпедской полиции

"Может ли настроение быть хорошим? Конечно, нет. По-человечески очень тяжело. Но наш путь нелегок. Отбывая наказание, я буду ждать решения Верховного суда и, думаю, что это не конец, а решение Верховного суда будет благоприятным", – сказал журналистам в Клайпеде Масюлис. Он сказал, что жалобу в Верховный суд Литвы еще не подал.

По словам Масюлиса, с учетом того, что дело объемное, на подготовку жалобы потребуется больше времени.

Портал lrt.lt сообщал, что Масюлис должен отбывать наказание в Каунасской тюрьме, однако Масюлис сказал, что, по его данным, его повезут в Шяуляй. Бывший политик сказал, что сам хотел поехать в тюрьму, но ему сказали, что он начала должен явиться в полицию.

"Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Я не знаю, я склонен делать все, как мне говорят. Правда, я хотел сэкономить горючее полиции и говорил, что сам могу поехать, куда требуется, но мне сказали, что такой порядок", – рассказал Масюлис.

"Все дело восьмой год с политическими специями", – сказал Масюлис.