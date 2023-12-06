Осужденные по делу о политической коррупции остаются за решеткой

"Приостановка постановлений или решений суда - это исключение из общего правила, поэтому приостановить действие постановления или решения суда можно, только если выполнение постановления может привести к очень тяжелым и необратимым последствиям для осужденного, его семьи и других лиц, нарушить общественный интерес и этих последствий можно избежать, только приостановив исполнение постановления суда", – сказано в пояснении.