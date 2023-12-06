Осужденные по делу о политической коррупции остаются за решеткой

"Коллегия судей решила принять кассационные жалобы осужденных, но отклонила их просьбу остановить исполнение решения суда низшей инстанции", – указал ВСЛ.
"Приостановка постановлений или решений суда - это исключение из общего правила, поэтому приостановить действие постановления или решения суда можно, только если выполнение постановления может привести к очень тяжелым и необратимым последствиям для осужденного, его семьи и других лиц, нарушить общественный интерес и этих последствий можно избежать, только приостановив исполнение постановления суда", – сказано в пояснении.
Напомним, что Апелляционный суд Литвы 22 ноября признал виновными всех обвиняемых по делу о коррупции MG Baltic: бывшего вице-президента концерна Раймондаса Курлянскиса, экс-лидера Движения либералов Масюлиса и приговорил их к 6 и 5,5 годам лишения свободы, депутата Витаутаса Гапшиса - к 4,5 годам лишения свободы, а экс-депутаты Шарунас Густайнис и Гинтарас Степонавичюс получили денежные штрафы. Юридические лица - Движение либералов, Партия труда и MG Baltic также получили денежные штрафы.
Осужденные обжаловали решение суда и просили отсрочить исполнение приговора. Гапшис и Масюлис находятся в Каунасской тюрьме, а Курлянскис – в здании Каунасской тюрьмы на ул. A.Мицкявичаус.