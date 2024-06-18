2024.06.18 16:30

Осужденная за убийство мужа предприниматель отрицает, что скрывается от полиции

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt
R. Alijeva
R. Alijeva
ФОТО: DELFI

Во вторник утром в Литве сообщалось, что полиция не находит осужденную за убийство супруга предпринимательницу Рамуне Алиеву и намеревается объявить ее в международный розыск. Это удивило саму женщину. „Я не прячусь, живу там, где декларировала место жительства, со мной никто не связывался“, – сказала она по телефону журналисту Delfi и обещала поехать в комиссариат. Вскоре после этого полиция информировала о задержании Алиевой.

На прошлой неделе Клайпедский окружной суд приговорил Алиеву к 15-летнему тюремному заключению за убийство супруга. Несмотря на то, что это решение суда первой инстанции, которое еще не вступило в силу, судьи решили, что женщину сразу же должны отправить в тюрьму.

Представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская информировала, что полиция не находит Алиеву и планирует объявить ее в розыск.

Журналист Delfi связался с Алиевой.

„Пока со мной никто не связывался, я нигде не скрываюсь, я живу по адресу, который декларировала, приходили представители службы по правам детей. Я не прячусь, я отвечаю на все звонки. Почему вы пишите, что я прячусь? – вопрошала женщина. – Я сама позвоню в полицию и спрошу, куда мне ехать. Мне уже не смешно, какой-то цирк. Я не пряталась, ничего. Где жила, там и живу. Хожу на улицу, в магазин“.

Через полчаса после этой беседы Delfi с Алиевой, полиция информировала, что женщина задержана.

На вопрос, как она оценила решение суда, Алиева ответила: „А как реагировать, если ты этого не делал, а тебя отправляют за решетку на 15 лет, пытаются отнять ребенка. Так себя я и чувствую“.

„Но я думала, что так и будет, было видно, как себя ведут судьи. Свидетели были - люди, которых не раз судили за торговлю наркотиками и на основе их показаний принято решение. Такой и суд. На иное решение я не надеялась“, – прибавила женщина, заметив, что она обжаловала решение суда, но у нее даже не хотели принимать жалобу.

„Сегодня адвокат обратился в Апелляционный суд в Вильнюсе, там приняли“, – сказала Алиева журналисту Delfi.

Она уверяет, что не убивала мужа, что с ней пытаются расправиться.

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