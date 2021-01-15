Осужден призывник, куривший "травку" во время учений

Мало того, в одурманенном состоянии он пришел ночью к командующему отрядом, лег рядом с ним и стал рассказывать о своих "приключениях".

"Я уже отдыхал, когда услышал, что кто-то бежит, – рассказал командующий II отряда III механизированной пехотной роты батальона гусар им. Короля Миндаугаса. – Это был призывник моего отряда, который подбежал ко мне и упал – стал смеяться, говорит, ты не поверишь, что было. Я спросил, что же было, а он стал рассказывать, что военных поймал ротный и велел отжиматься, приседать, а он от них убежал, но попал в руки к командующему отрядом и тот стал его третировать. Это он говорил обо мне. Я понял, что с ним что-то не так – либо пьян, либо одурманен наркотиками".

Призывника увезли в медпункт в Пабраде. Он плохо себя чувствовал, его тошнило, говорил, что боится умереть. Потом он признался, что курил "траву".

В ночь, когда это произошло, Юстинас во время учений должен был дежурить на "базе". У Юстинаса нашли не только остатки "травы", но и таблетку MDMA. За хранение наркотиков он был привлечен к уголовной ответственности.

Следователям он рассказал, что купил наркотики на выходных, когда ездил домой, побывал на фестивале Yaga (дело было в августе 2019 года. Он уверял, что таблетку не покупал, возможно, она попала в пакет случайно.

Юстинас признал, что курил "травку" 4-5 раз, таблетки никогда не использовал, не знает, что с ними делать.

"Я искренне сожалею о содеянном, больше такое не повториться", – уверял призывник.

Юстинасу В. назначили штраф в размере 800 евро. Суд учел, чистосердечное признание и раскаяние молодого человека, его положительную характеристику на службе, тот факт, что молодой человек сейчас работает.