Остановлена деятельность поставщика питания: на складе летали птицы, зафиксированы грубые нарушения

Во время проверки представители компании не предъявили никакой информации, доказывающей, что замороженные продукты транспортировались на специальном транспорте с рефрижераторами. На складе продукты хранились в беспорядке, некоторые упаковки были повреждены, вокруг лежали экскременты грызунов.

„На складе инспекторы заметили птиц, которые сидели на пыльных и грязных упаковках или летали по помещению. От диких птиц исходит опасность микробиологического загрязнения продуктов. Обнаружены и следы пребывания грызунов. При хранении продуктов в таких условиях большой риск заражения опасными болезнями, которые переносят грызуны.