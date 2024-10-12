Остановлена деятельность поставщика питания: на складе летали птицы, зафиксированы грубые нарушения

Во время проверки представители компании не предъявили никакой информации, доказывающей, что замороженные продукты транспортировались на специальном транспорте с рефрижераторами. На складе продукты хранились в беспорядке, некоторые упаковки были повреждены, вокруг лежали экскременты грызунов.
„На складе инспекторы заметили птиц, которые сидели на пыльных и грязных упаковках или летали по помещению. От диких птиц исходит опасность микробиологического загрязнения продуктов. Обнаружены и следы пребывания грызунов. При хранении продуктов в таких условиях большой риск заражения опасными болезнями, которые переносят грызуны.
Эти животные распространяют такие заболевания, как лептоспироз, иерсиниоз, псевдотуберкулез и др. Это один из редких случаев, когда мы фиксируем такое халатное отношение к хранению продуктов, которые потом попадали в детские сады и школы или в торговые точки. Мы примем жесткие меры,“ – сказала представитель Вильнюсского отделения ГПВС Дайва Ружелене.
Ящики для продуктов были грязными со старыми этикетками, значит их не чистили перед повторным использование. В таких ящиках лежал всякий мусор - от остатков продуктов до фрагментов насекомых.
Деятельность компании остановлена,она сможет начать работу только после того, как устранит все недочеты.