Осталось несколько дней до начала экзаменационной сессии на аттестат зрелости: что важно знать?

Основная сессия экзаменов на аттестат зрелости начнется 31 мая с экзаменов по родному языку (белорусский, русский, немецкий) (чтение и письмо) и завершится 25 июня экзаменами по иностранным языкам (французский и немецкий) (аудирование, чтение и письмо).
"В этом году сессия экзаменов на аттестат зрелости будет обычной и пройдет так же, как и в предыдущие годы. Однако это последние экзамены в рамках действующей учебной программы. Данная аттестационная сессия символически завершает цикл действия программ, утвержденных в 2008 году. Единственное новшество для выпускников этого года заключается в том, что цифровой аттестат об окончании школы с этого года будет двуязычным - на литовском и английском языках", - говорит Айдас Алдакаускас, временный директор Национального агентства по образованию.
Тенденция последних лет сохраняется и в этом году: среди необязательных государственных экзаменов на аттестат зрелости самыми популярными являются английский язык (его выбрали 18 465 кандидатов), математика (17 164 кандидата) и история (8 279 кандидатов). По сравнению с прошлым годом, в этом году больше выпускников выбрали государственные экзамены на аттестат зрелости по химии, физике и биологии.
К участию в экзаменах на аттестат зрелости допускаются только учащиеся, имеющие годовую оценку по предмету не ниже четверки.
В общей сложности во время основной сессии будет проведено 13 государственных и 3 школьных экзамена. Кандидат может выбрать не более 7 экзаменов. В этом году 56 кандидатов решили сдать максимальное количество экзаменов на аттестат зрелости.
Экзамены на аттестат зрелости будут проводиться в 552 школах, где организованы экзаменационные центры. Более 1 000 экзаменаторов будут проверять работы кандидатов в электронной среде, которая обеспечивает технологические условия для качественной оценки.
Выпускники, которые успешно сдадут экзамены на аттестат зрелости, смогут самостоятельно просмотреть или скачать цифровые двуязычные аттестаты зрелости, а также распечатать их, если им нужен бумажный документ. Выпускникам не нужно предоставлять бумажные документы для поступления в высшие учебные заведения Литвы, так как прием осуществляется через Единую информационную систему приема.
Вся информация, актуальная для выпускников этого года, - расписание экзаменов на аттестат зрелости, часто задаваемые вопросы, памятки для сдающих экзамены, задания для экзаменов на аттестат зрелости предыдущего года и предыдущих лет, а также рекомендации по оценке экзаменов - размещена на сайте Национального агентства по образованию и в аккаунтах Агентства в социальных сетях.
Как и каждый год, накануне и во время экзаменов на аттестат зрелости Национальное агентство по образованию и Бюро криминальной полиции Литвы сосредоточат свое внимание и усилия на обеспечении прозрачного и беспрепятственного процесса экзаменов на аттестат зрелости. Чтобы предотвратить возможные злоупотребления, в Интернете и социальных сетях будет проводиться целенаправленный мониторинг информации, связанной с экзаменами. Лица, публикующие или приобретающие задания для экзаменов на получение аттестата зрелости, будут подвергаться уголовному преследованию.
Всех, кто заметил предложения о продаже экзаменационных работ, просят сообщать о них в Национальное агентство по образованию по адресу info@nsa.smm.lt. Полицию можно проинформировать, оставив сообщение на www.epolicija.lt или позвонив по общему номеру экстренного вызова 112.