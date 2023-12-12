Осталось несколько дней – тысячи жителей еще не заплатили налог на недвижимость

"По последним данным ГНИ, 14 800 жителей декларировали налог на недвижимость на сумму 6,1 млн. евро", – сказал Delfi заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.
По предварительным данным, декларировать и заплатить налог в 2023 году должны примерно 35 000 жителей (сумма налога 15,4 млн. евро), еще 20 000 жителей должны заплатить в общей сложности 9,3 млн. евро.
Эти данные могут меняться в зависимости от дополнительной информации, которую предъявляют жители, например, о сдаваемой в аренду компаниям недвижимости.
В прошлом году 34 000 человек заплатили 12,5 млн. евро этого налога.
"Удивляет общая тенденция, увеличилось число жителей, которые располагают имуществом на сумму больше 150 000 евро (в 2022 г. – 34 000, в 2023 г. – 35 000)", – сказано в комментарии ГНИ.
Заплатить налог жители должны до 15 декабря.
"Мы призываем жителей не ждать до последнего дня и как можно скорее в системе EDS заполнить декларацию и заплатить налог. Если вы опоздаете с уплатой налога, за каждый день ждет пеня в размере 0,03% от суммы", – указала ГНИ.
Инспекция напоминает, что если жители сталкиваются с финансовыми трудностями, они могут обратиться в ГНИ, написать заявление и выплачивать налог частями. В 2023 г. жители платят налог по действующему порядку, тарифы налога не изменились.
"Оценка недвижимости, вступившая в силу в 2021 году, действует до января 2026 года", – сказал Эндрияйтис. Стоимость имущества можно узнать, если на сайте Центра реестра ввести адрес объекта и узнать его уникальный номер.
Налог на недвижимость жители платят за жилые дома и квартиры, дачи, гаражи, фермы, теплицы, хозпостройки, постройки для отдыха, за здания научного и религиозного назначения и др., если общая стоимость всего имущества выше 150 000 евро (или 200 000 евро, если применяется льгота). Налог платят с суммы, превышающей необлагаемую налогом.
Порядок уплаты, если стоимость меньше или больше 150 000 евро:
Если в семье трое и больше детей до 18 лет, есть ребенок-инвалид до 18 лет, а также дети-инвалиды более старшего возраста, нуждающиеся в постоянном уходе, действует льгота – налог платят с суммы, превышающей 200 000 евро:
Есть и другие льготы. Например, если житель использует свое имущество или его часть для социальной опеки или присмотра за нуждающимися в опеке, или в качестве помещения для образовательных целей, платить налог не надо.
То же самое касается случаев, когда деятель искусства использует свое имущество или его часть в качестве мастерской/студии. Не облагается налогами и имущество на территории кладбищ, если объект не достроен и если им не пользуются.
Если супруги зарегистрировали совместную собственность, напомним, что в общей сложности в таком случае налогами не облагается имущество на сумму 300 000 евро.
Подробную информацию о налоге можно найти на сайте ГНИ.