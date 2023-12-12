Осталось несколько дней – тысячи жителей еще не заплатили налог на недвижимость

"Мы призываем жителей не ждать до последнего дня и как можно скорее в системе EDS заполнить декларацию и заплатить налог. Если вы опоздаете с уплатой налога, за каждый день ждет пеня в размере 0,03% от суммы", – указала ГНИ.

"Удивляет общая тенденция, увеличилось число жителей, которые располагают имуществом на сумму больше 150 000 евро (в 2022 г. – 34 000, в 2023 г. – 35 000)", – сказано в комментарии ГНИ.

В прошлом году 34 000 человек заплатили 12,5 млн. евро этого налога.

Эти данные могут меняться в зависимости от дополнительной информации, которую предъявляют жители, например, о сдаваемой в аренду компаниям недвижимости.

По предварительным данным, декларировать и заплатить налог в 2023 году должны примерно 35 000 жителей (сумма налога 15,4 млн. евро), еще 20 000 жителей должны заплатить в общей сложности 9,3 млн. евро.

"По последним данным ГНИ, 14 800 жителей декларировали налог на недвижимость на сумму 6,1 млн. евро", – сказал Delfi заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

Инспекция напоминает, что если жители сталкиваются с финансовыми трудностями, они могут обратиться в ГНИ, написать заявление и выплачивать налог частями. В 2023 г. жители платят налог по действующему порядку, тарифы налога не изменились.

"Оценка недвижимости, вступившая в силу в 2021 году, действует до января 2026 года", – сказал Эндрияйтис. Стоимость имущества можно узнать, если на сайте Центра реестра ввести адрес объекта и узнать его уникальный номер.

Налог на недвижимость жители платят за жилые дома и квартиры, дачи, гаражи, фермы, теплицы, хозпостройки, постройки для отдыха, за здания научного и религиозного назначения и др., если общая стоимость всего имущества выше 150 000 евро (или 200 000 евро, если применяется льгота). Налог платят с суммы, превышающей необлагаемую налогом.

Порядок уплаты, если стоимость меньше или больше 150 000 евро: