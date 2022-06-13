Осталось 6 дней: что ждет тех, кто не выбрал независимого поставщика электроэнергии?

"Важно понять, что автоматически независимого поставщика никому не назначат. Если клиент не выберет независимого поставщика до 18 июня, то с 1 июля будут обеспечены гарантийные поставки, их осуществляет Energijos skirstymo operatorius (ESO). Такие клиенты будут получать электричество по биржевой цене с наценкой в 25%", – сказал Юрайтис.

На сайте ESO сказано, что гарантийные поставки осуществляются в течение не более 6 месяцев. По прошествии этого срока, клиента за три недели информируют о возможном отключении электричества.

"Однако в этом контексте важно знать, что из-за значительного роста цен во всей Европе государство подготовило всем систему компенсации, это касается и клиентов, которым временно электричество будет поставлять ESO. Компенсировать будут не больше 9 евроцентов за кВт/ч, но окончательная стоимость не может быть ниже 24 цт/кВт. Значит, самая низкая цена, которую будут платить потребители, составит 24 цт/кВт.

Вполне возможно, что те, кто не выберет независимого поставщика, будут платить за услуги дороже. Гарантийные поставки оплачиваются по цене на бирже плюс 25% наценка. Если цены на бирже поднимутся, то даже после применения компенсации, клиенты будут платить больше 24 цт за кВт/ч. Поэтому наиболее стабильный вариант - выбор поставщика до 18 июня, тогда вы точно будете знать, сколько будете платить в определенное время и сможете планировать свои финансы", – сказал Юрайтис.

По словам главы Perlas Energija сейчас важно учитывать не только цену, но и срок действия договора.

"Во-первых, важно не фиксировать цену больше чем на 6 месяцев. Сейчас цены на рынке рекордные, если их зафиксировать надолго, вы будете больше платить даже после снижения цен. Если цена фиксируется на 6 месяцев, ее будут пересматривать каждых полгода. Второе, важен срок действия договора. Некоторые клиенты в обмен на скидки подписывают договор на длительный срок: 2,3 или 6 лет, за расторжение такого договора следуют санкции в виде возвращения скидок. Это ограничивает возможности клиента менять договор, ведь иногда его расторжение может обойтись в 100 евро. Например, Perlas Energija со всеми клиентами подписывает договор на неограниченный срок, в котором есть возможность фиксировать цену на 6 месяцев. Клиенты без дополнительной платы могут расторгнуть его в любое время", – сказал Юрайтис.

По его словам, люди, которые фиксируют цены на длительный срок могут оказаться в безвыходной ситуации: "Если вы зафиксируете цену на 3 или 6 лет, то не сможете расторгнуть договор, когда цены начнут снижаться, и будете платить больше, чем другие. В результате вам придется выбирать - расторжение договора с уплатой штрафов или дорогое электричество. Поэтому лучше всего сейчас не фиксировать цену на долгое время".