2024.07.07 14:41

Остались cчитанные часы на поступление в магистратуру Вильнюсского университета на программу "Русистика"

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus universitetas
Vilniaus universitetas
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Считанные часы продлится второй этап приема на магистерские программы в Вильнюсском университете (ВУ): университетская система регистрации https://is.vu.lt/pls/mg/isas.register открывается в понедельник 8 июля с 15 часов, в среду 10 июля в 15 часов прием заявок прекращается.

Двухгодичные магистерские программы в ВУ преподаются, как правило, на литовском или английском языках. Единственная программа с русским языком обучения – „Русистика“ в двух вариантах: „Русистика (литература, лингвистика, культура)“ (https://t.ly/RSRhB) и „Русистика (медиалингвистика)“ (https://t.ly/2XxzE).

Обе программы охватывают широкий спектр дисциплин – от методологии литературоведческих исследований до типологической лингвистики, от семантики и прагматики до когнитивной лингвистики, от истории Великого княжества Литовского до проблемного курса „Восток и Запад в русской культуре“.

Считанные часы второго этапа приема в магистратуру – это шанс определиться для тех, кто получил бакалаврские дипломы университетов Литвы в этом июне или в прежние годы. Поступать могут также граждане других стран Евросоюза и обладатели вида на жительство в странах ЕС. При этом обладатели гражданства ЕС или постоянного вида на жительство в странах ЕС могут претендовать на места, финансируемые государством, то есть на бесплатное обучение. Обладатели временного вида на жительство могут учиться платно или воспользоваться информацией о возможных грантах и стипендиях https://t.ly/WQVAo.

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