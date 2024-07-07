Остались cчитанные часы на поступление в магистратуру Вильнюсского университета на программу "Русистика"

Обе программы охватывают широкий спектр дисциплин – от методологии литературоведческих исследований до типологической лингвистики, от семантики и прагматики до когнитивной лингвистики, от истории Великого княжества Литовского до проблемного курса „Восток и Запад в русской культуре“.



Считанные часы второго этапа приема в магистратуру – это шанс определиться для тех, кто получил бакалаврские дипломы университетов Литвы в этом июне или в прежние годы. Поступать могут также граждане других стран Евросоюза и обладатели вида на жительство в странах ЕС. При этом обладатели гражданства ЕС или постоянного вида на жительство в странах ЕС могут претендовать на места, финансируемые государством, то есть на бесплатное обучение. Обладатели временного вида на жительство могут учиться платно или воспользоваться информацией о возможных грантах и стипендиях https://t.ly/WQVAo .