Осталась неделя до общенационального дня лесопосадок "Пусть пуща зеленеет"

 
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ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Приближается самый долгожданный весенний праздник для любителей природы - общенациональный день лесопосадок. В этом году он особенный - мы отмечаем столетие Праздника песни и приглашаем 20 апреля всех граждан, ценящих как природу, так и песню, посадить по всей Литве около ста символических лесов, сообщает Государственное Лесничество Литвы.

"Давайте проведем следующую субботу с пользой. Давайте придем на праздник леса с семьей, друзьями или коллегами и внесем свой вклад в процветание нашей гордости - леса. Ведь 100 символических лесов, посаженных сегодня, будут радовать наших внуков через 100 лет", - говорит министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

Название - "Пусть пуща зеленелеет" - в этом году навеяно столетним юбилеем Праздника песни. Сами организаторы Праздника песни говорят, что тема была выбрана, чтобы вдохновить людей не только петь о красоте литовской природы, но и действовать, чтобы сохранить ее для будущих поколений.

До общенационального дня лесопосадок осталась всего неделя, и лестничества Литвы призывают всех, кто еще не зарегистрировался, но хотел бы принять участие, собраться в группы, пригласить членов семьи, коллег, друзей или прийти в одиночку и внести свой вклад в улучшение лесного массива Литвы. Воплотите в жизнь свою любовь к лесу, природе и песне - присоединяйся к акции 20 апреля в 10 часов утра!

Для участия в празднике необходима регистрация.

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