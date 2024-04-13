Осталась неделя до общенационального дня лесопосадок "Пусть пуща зеленеет"

"Давайте проведем следующую субботу с пользой. Давайте придем на праздник леса с семьей, друзьями или коллегами и внесем свой вклад в процветание нашей гордости - леса. Ведь 100 символических лесов, посаженных сегодня, будут радовать наших внуков через 100 лет", - говорит министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

Название - "Пусть пуща зеленелеет" - в этом году навеяно столетним юбилеем Праздника песни. Сами организаторы Праздника песни говорят, что тема была выбрана, чтобы вдохновить людей не только петь о красоте литовской природы, но и действовать, чтобы сохранить ее для будущих поколений.