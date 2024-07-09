2024.07.09 11:54

Особое место ночлега между Вильнюсом и Каунасом: 10 лет назад ничего подобного не было

 
Эма Милюнайте
ru.DELFI.lt

Журналист Delfi Ориюс Гасановас второе лето подряд исследует разные города Литвы, проверяя, что они предлагают отдыхающим. На этот раз журналист находится в Кайшядорисе с исполнителем Юстинасом Ярутисом.

Город встретил их приветливо, здесь они нашли массу развлечений и интересные блюда. После насыщенной программы исследователи литовских городов отправились к месту ночлега, которое понравится любителям природы.

„Что касается ночлега в самом городе есть хостелы, гостиницы, но я подумал, что тебе нравится природа“, – сказал Ориюс Юстинасу.

„Думаю, природа - самое то для меня. Я люблю город, но он ассоциируется с работой, а природа – это отдых и покой. Если я бываю в лесу, то даже меньше слушаю музыку“, – сказал Ярутис.

Ypatinga nakvynės vieta Kaišiadoryse

Они отправились в место ночлега, где их встретила хозяйка Вайда.

„Это глэмпинг Wandeerer. Само название говорит о том, что вокруг будут олени. Их у нас 60, мы привезли стадо из Словакии. Мы их разводим на продажу. Люди выращивают их ради красоты“, – рассказлаа Вайда.

Один из домиков для аренды напоминает большой шатер. В месте ночлега есть все удобства: туалет, холодильник, кухня, кровать.

„Роскошный кемпинг. Если бы не вид за окном, не подумал бы, что находишься на природе, вдали от цивилизации. Еще один плюс – вы будете среди живущих здесь оленей“, – сказал Гасановас.

„Ух ты! Это нереально. Я первый раз нахожусь в доме-шатре“, – удивлялся Юстинас.

Ypatinga nakvynės vieta Kaišiadoryse

10 лет назад ничего подобного в Литве не было.

„Мне нравится, спасибо, что привез меня сюда“, – радовался Юстинас.

Юстинас жил в шатре, а Ориюс в монгольской юрте. Шатер предназначен только для теплого времени года, а в юрте можно останавливаться круглый год.

„Внутри - как в настоящей гостинице. Есть большая кухня, холодильник, кладовка, столовая, спальня. Только вместо телевизора - вид из окна. Есть душ и туалет“, – перечислял Ориюс.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии