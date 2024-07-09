Особое место ночлега между Вильнюсом и Каунасом: 10 лет назад ничего подобного не было

„Это глэмпинг Wandeerer. Само название говорит о том, что вокруг будут олени. Их у нас 60, мы привезли стадо из Словакии. Мы их разводим на продажу. Люди выращивают их ради красоты“, – рассказлаа Вайда.

Они отправились в место ночлега, где их встретила хозяйка Вайда.

„Думаю, природа - самое то для меня. Я люблю город, но он ассоциируется с работой, а природа – это отдых и покой. Если я бываю в лесу, то даже меньше слушаю музыку“, – сказал Ярутис.

„Что касается ночлега в самом городе есть хостелы, гостиницы, но я подумал, что тебе нравится природа“, – сказал Ориюс Юстинасу.

Город встретил их приветливо, здесь они нашли массу развлечений и интересные блюда. После насыщенной программы исследователи литовских городов отправились к месту ночлега, которое понравится любителям природы.

Один из домиков для аренды напоминает большой шатер. В месте ночлега есть все удобства: туалет, холодильник, кухня, кровать.

„Роскошный кемпинг. Если бы не вид за окном, не подумал бы, что находишься на природе, вдали от цивилизации. Еще один плюс – вы будете среди живущих здесь оленей“, – сказал Гасановас.

„Ух ты! Это нереально. Я первый раз нахожусь в доме-шатре“, – удивлялся Юстинас.

10 лет назад ничего подобного в Литве не было.

„Мне нравится, спасибо, что привез меня сюда“, – радовался Юстинас.

Юстинас жил в шатре, а Ориюс в монгольской юрте. Шатер предназначен только для теплого времени года, а в юрте можно останавливаться круглый год.