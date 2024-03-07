Оскорблявший Литву и литовцев беларус отправится на родину, будут и другие изменения

В конце февраля в интернете появилось видео беседы с беларусом, живущим в Литве 4–5 лет. Он сказал, что купил в нашей стране квартиру.
"Зачем мне литовский? Я литовский вообще не уважаю, для меня это не язык", – сказал он на Youtube- канале Mylimiausia Lietuva.
Он прибавил, что не собирается жить в Литве, поэтому и не учит язык.
"Да, у меня есть постоянные доходы, но язык мне не нужен", – сказал молодой человек.
Литовцев такие заявления возмутили.
Департамент миграции проверил этого мигранта и выявил нарушения, после чего упразднил его вид на жительство.
"Мне Литва не нравится", - заявлял в интервью молодой человек.
Правда, он лишен вида на жительство не за нелицеприятные комментарии в адрес литовцев.
"Это был один из тех случаев, когда человек декларировал одно место работы, а работал у другого работодателя", – сказала 6 марта глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
В связи с высказываниями этого беларуса ДМ обратился в полицию и Департамент госбезопасности.
По словам председателя Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса, на этот случай надо взглянуть шире. Он сказал, что в ходе дискуссий об открытости Литвы для беларусов здравый ум сталкивается с миром фантазий.
"Этот мир фантазий говорит нам, что если сюда едут беларусы, они едут в Европу, видят Европу, становятся больше европейцами, с которыми можно будет встать на борьбу против Кремля", – сказал Кащюнас.
Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис придерживается иного мнения.
"Если взять один-другой пример и выводить из этого систему - так делать нельзя", – сказал он.
С ним согласен и глава Комитета иностранных дел Жигимантас Павилёнис – мы должны всех сплотить против России.
Кащюнас заметил, что "мир фантазий" широк, он охватил весь парламент.
В Литве проживает больше 220 иностранцев, из них беларусов – больше 60 000.
Министерство внутренних дел подготовило поправки к законам – предлагается ужесточить требования для тех, кто едет в Литву работать.
"Мы обязаны при решении проблемы нехватки рабочих, гуманитарных проблем, не забывать об угрозах нацбезопасности. Злоупотребление надо пресечь соответствующими процедурами", – сказала глава МВД Агне Билотайте.
Предлагается связать вид на жительства с рабочим местом. Иностранец должен работать у работодателя весь день.
"На том месте, где он работает официально - работает 1 час в неделю, остальное время предоставляет услуги подвоза пассажиров. Так обходят процедуры", – сказала Гудзинскайте.
Предлагают упразднять вид на жительство, если человек не заполнил декларацию доходов. Также работать разрешат только тем, у кого есть вид на жительство в Литве, недостаточно иметь шенгенскую визу.
"Поскольку представителям профессий, которых в Литве не хватает, легко получить вид на жительство, то легче всего это сделать водителям и строителям, здесь наблюдаются самые большие злоупотребления" – заметила Гудзинскайте.
В ближайшее время эти поправки предложат на рассмотрение правительству, затем - парламенту.
Готовят и новую формулу квот для иностранцев. Правительство будет считать, сколько работников в год нужно, больше этого количества привезти нельзя. Такая система действует в Эстонии.
"Это очень важное направление, оно позволит управлять процессом миграции", – сказал Кащюнас.
Однако либералы выступают с иными инициативами. Они предлагают отказаться от квот, чтобы было меньше бюрократии.
Консерваторы сказали, что эту идею не поддержат.