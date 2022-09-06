Осенью Вильнюс будет экономить: где будет меньше света

Цены на электричество выросли в несколько раз. Во всей Европе с беспокойством ждут приближающегося отопительного сезона, многие страны вводят ограничения, выключают освещение, подсветку фонтанов и скульптур, выключают свет на рекламах. В Вильнюсе в некоторых местах также выключат фонари.
"Ночью не будут освещаться площадки для выгула собак, тоннель на Минском шоссе и туннель Гудяляй будут освещаться только ночью", – сказал представитель муниципалитета Арунас Висоцкас.
План экономии:
Снижение интенсивности освещения на площадках для выгула собак (ночью свет будут выключать);
Снижение интенсивности освещения на детских площадках (ночью свет будут выключать);
Снижение интенсивности освещения на школьных стадионах (ночью свет будут выключать);
Снижение интенсивности освещения на магистральных улицах;
Будут позже включать фонари (утром выключать на 20 минут раньше, вечером включать на 15 минут позже;
Снизять уровень освещения туннелей.
Экономить электричество поможет и модернизация сетей освещения.
В будущем по мере необходимости рассмотрят и возможность отключения освещения на магистральных дорогах по ночам. На перекрестках и пешеходных переходах свет выключать не будут.
Экономить будут и за счет обновления троллейбусного парка.
"В ближайшее время Вильнюс планирует приобрести 100 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. После обновления парка не останется старых троллейбусов "Шкода", новые будут потреблять меньше электроэнергии. Поскольку троллейбусы с увеличенным автономным ходом могут курсировать без подключения к сети, они смогут заменить часть дизельных и газовых автобусов", – сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас.
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