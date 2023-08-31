Осенью Литва получит новую вакцину от COVID-19: кому предложат прививаться

О приближении сезона болезней в интервью на Žinių radijаs рассказала представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Грета Гаргасене.

По ее словам, осенью участятся случаи заболевания гриппом, коронавирусом и ОРВИ.

"Что касается COVID-19, то и сейчас наблюдается небольшой рост случаев заболевания. Такая ситуация наблюдается по всей Европе, поэтому беспокоиться не о чем", – сказала Гаргасене.

США, Великобритания и Китай уже сообщили о росте заболеваемости COVID-19, это связано с новым штаммом. Сейчас этот штамм уже найден в 51 стране. В Литве пока не зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса.

"Я хочу подчеркнуть, что этот штамм нельзя назвать совершенно новым, он происходит от омикрона. Вирусы вроде гриппа постоянно немного мутируют, однако пока в Европе нет случаев тяжелого течения болезни и роста смертности от нового штамма", – сказала собеседница.

Осенью Литва получит новую вакцину от коронавируса, которая защищает и от новых вариантов болезни.