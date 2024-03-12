Осенью для пожилых людей открываются новые возможности обучения

"Демографические проблемы обуславливают постоянный рост доступности образовательных услуг для старших возрастных групп. Впервые мы окажем целевую государственную поддержку образовательным организациям, работающим с пожилыми людьми. Вовлеченные в их деятельность пожилые люди смогут за государственный счет участвовать в программах, которые, исходя из данных опросов, кажутся им наиболее актуальными и наиболее адаптированными к потребностям людей пенсионного возраста", - сказала заместитель министра образования, науки и спорта Агне Кудараускене.
Университеты третьего возраста и другие организации, работающие с пожилыми людьми, смогут заказать образовательные программы, организованные различными учебными заведениями, которые уже имеют опыт проведения подобных программ. Программы, которые выберут пожилые люди, будут направлены на развитие компетенций в области технологий, многоязычия, предпринимательства, культурного самосознания, самовыражения и т.д.
Предполагаемая продолжительность программы - от 8 до 16 академических часов.
По словам Кудараускене, цель состоит в том, чтобы программы не были разовым мероприятием, а представляли собой серию занятий.
Планируется, что университеты третьего возраста смогут подать первые электронные заявки на обучение, финансируемое государством, в мае этого года, а само обучение начнется в сентябре-октябре.
Проект получит около 2 миллионов евро из Европейского социального фонда и будет осуществляться до 2028 года Центром развития квалификаций и профессионального обучения.
Министерство образования, науки и спорта сотрудничало с Ассоциацией университетов третьего возраста, социальными партнерами и неправительственными организациями для разработки этой инициативы.