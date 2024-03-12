Осенью для пожилых людей открываются новые возможности обучения

 
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Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas. Šokių repeticija
Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas. Šokių repeticija
ФОТО: Karolina Savickytė
Чтобы усилить роль университетов третьего возраста и других образовательных организаций, работающих с пожилыми людьми, и расширить возможности обучения для пожилых людей, государство впервые в Литве будет финансировать программы неформального образования для пожилых людей, сообщает Министерство Просвещения.

"Демографические проблемы обуславливают постоянный рост доступности образовательных услуг для старших возрастных групп. Впервые мы окажем целевую государственную поддержку образовательным организациям, работающим с пожилыми людьми. Вовлеченные в их деятельность пожилые люди смогут за государственный счет участвовать в программах, которые, исходя из данных опросов, кажутся им наиболее актуальными и наиболее адаптированными к потребностям людей пенсионного возраста", - сказала заместитель министра образования, науки и спорта Агне Кудараускене.

Университеты третьего возраста и другие организации, работающие с пожилыми людьми, смогут заказать образовательные программы, организованные различными учебными заведениями, которые уже имеют опыт проведения подобных программ. Программы, которые выберут пожилые люди, будут направлены на развитие компетенций в области технологий, многоязычия, предпринимательства, культурного самосознания, самовыражения и т.д.

Предполагаемая продолжительность программы - от 8 до 16 академических часов.

По словам Кудараускене, цель состоит в том, чтобы программы не были разовым мероприятием, а представляли собой серию занятий.

Планируется, что университеты третьего возраста смогут подать первые электронные заявки на обучение, финансируемое государством, в мае этого года, а само обучение начнется в сентябре-октябре.

Проект получит около 2 миллионов евро из Европейского социального фонда и будет осуществляться до 2028 года Центром развития квалификаций и профессионального обучения.

Министерство образования, науки и спорта сотрудничало с Ассоциацией университетов третьего возраста, социальными партнерами и неправительственными организациями для разработки этой инициативы.

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