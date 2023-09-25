Осенняя миграция животных в Литве – приближается пик активности

По словам экспертов, опаснее всего столкновение автомобилей с крупными копытными животными: лосями, оленями, косулями, кабанами. Однако ущерб наносят и небольшие животные.
"За год в связи с нанесенным дикими животными ущербом обращается около 700 клиентов. Чаще всего такие ДТП фиксируются в мае и октябре, когда животные перемещаются с места на место, переходят через оживленные дороги. Например, летом прошлого года в месяц поступало около 50 сообщений о ДТП с участием животных. В октябре, когда фиксируется пик, таких сообщений бывает около 80", – сказал представитель страховой компании BTA Андрюс Жюкялис.
По его словам, обычно во время таких ДТП бывает поврежден капот, фары, бампер, стекла. Чаще всего фиксируются ДТП с участием косуль, а также – зайцев, лисиц и домашних животных.
По данным BTA, в этом году из-за ДТП с участием диких животных водителям выплатили 413 000 евро, а самое активное время миграции еще только начинается. В прошлом году компания выплатила по таким делам 573 000 евро. Средний ущерб составляет 2100 евро, в этом году – уже 2400 евро.
Жюкялис обращает внимание на то, что эта статистика касается только клиентов, которые застрахованы страхованием KASKO. Реальное количество ДТП с участием животных намного больше.
По данным Литовской дорожной полиции, только в августе каждую неделю фиксировали 100-200 ДТП с участием животных. Например, 4–10 августа были зарегистрированы 504 таких ДТП. Из них 30% – столкновения транспорта с животными. В двух ДТП пострадали люди.
Иногда дикие животные выпрыгивают на дорогу и перед полицейскими автомобилями. Например, 3 сентября ночью перед служебным автомобилем VW Transporter косуля выбежала на дороге Чеконис-Дебейкяй-Жалёи. К счастью, люди в ДТП не пострадали.
Специалисты напоминают, что особенно опасны именно крупные копытные животные. А именно - лоси. Лоси большие, из-за высокого роста животного свет фар не освещает их голову, не виден блеск глаз.
"Осенью дикие животные мигрируют, меняют и расширяют свои места обитания, поскольку готовятся к зиме. Так они оказываются на дорогах. Например, барсуки и енотовидные собаки на дорогах подбирают мелких животных, раздавленных автомобилями - лягушек, жаб, грызунов, иногда птиц. Но так они сами рискуют попасть под машину", – рассказал биолог Герардас Пашкявичюс.
Между тем крупные копытные – олени, лоси, зубры – по его словам, активно перемещаются из-за гона, который проходит осенью. Самцы в это время отправляются на поиски самок, поэтому бегут через дорогу, не оглядываясь по сторонам, поскольку дороги проходят через место их обитания. Самки же меняют места кормежки, ищут такие, где больше пищи, поэтому с наступлением темноты выходят из лесов на поля, а утром возвращаются назад.
Пашкявичюс прибавил, что зверей из леса прогоняют и охотники: "В это время как раз начинается сезон охоты на оленей. Животные слышат звуки выстрелов, пугаются и убегают. К сожалению, часто мчатся через дороги".
Литовская дирекция автомобильных дорог информирует, что степень тяжести столкновения с животным зависит от скорости движения автомобиля. Поэтому важно соблюдать скорость, особенно следить за знаками, предупреждающими о диких животных, надо медленнее ездить по лесным дорогам, около лесов, на поворотах и на вершинах холмов. Животные чаще всего выходят на дороги в сумерки и ночью - с 17 до 23 ч. и утром перед восходом солнца.
Если вы сбили животное, важно позаботиться о безопасности людей и автомобиля, сообщить о ДТП в полицию. Нельзя забирать сбитое животное и самостоятельно убирать его с дороги.
Жюкялис сказал, что больше всего таких ДТП происходит там, где дороги проходят по лесам и полям. Небезопасны и нескошенные обочины, в таких местах водитель не может заметить животное, готовящееся перебежать через дорогу. Он обращает внимание и на то, что ДТП фиксируются и в городе, и таких ДТП становится больше.
Это подтвердил и биолог Пашкявичюс: "Это нормально, ведь в городах есть много парков, других зеленых мест, где животные живут. Кроме того, животным в природе человек оставляет все меньше места, ведь окраины городов застраивают".