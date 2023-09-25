Осенняя миграция животных в Литве – приближается пик активности

По словам экспертов, опаснее всего столкновение автомобилей с крупными копытными животными: лосями, оленями, косулями, кабанами. Однако ущерб наносят и небольшие животные.

"За год в связи с нанесенным дикими животными ущербом обращается около 700 клиентов. Чаще всего такие ДТП фиксируются в мае и октябре, когда животные перемещаются с места на место, переходят через оживленные дороги. Например, летом прошлого года в месяц поступало около 50 сообщений о ДТП с участием животных. В октябре, когда фиксируется пик, таких сообщений бывает около 80", – сказал представитель страховой компании BTA Андрюс Жюкялис.

По его словам, обычно во время таких ДТП бывает поврежден капот, фары, бампер, стекла. Чаще всего фиксируются ДТП с участием косуль, а также – зайцев, лисиц и домашних животных.