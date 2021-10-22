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Осень - красивое время года, привлекающее цветовой гаммой. Поэтому фотографы не упускают возможности сделать незабываемые кадры. Однако что может впечатлить больше, чем осенний лес в цветах литовского триколора. Леса около города Шилуте сейчас радуют глаз желто-зелено-красной гаммой.
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