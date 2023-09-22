Осеннее равноденствие Вильнюс отметит сожжением соломенного волка

 
Эвелина Йотейкайте
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Libertas Klimka / Šiaudinė vilko skulptūra (Valdo Kopūsto / Juliaus Kalinsko nuotr. / DELFI montažas)
Libertas Klimka / Šiaudinė vilko skulptūra (Valdo Kopūsto / Juliaus Kalinsko nuotr. / DELFI montažas)

В этом году астрологическую осень в Вильнюсе отметят 22 сентября, в 20 ч. у моста Короля Миндаугаса. Во время мероприятия сожгут соломенного волка. Однако, по словам этнолога, профессора Либертаса Климки, это нестарая традиция, она появилась лет 30 назад. "Соломенные скульптуры и их сожжение появились в нашей жизни вместе с перформансом. В деревне – угощались пивом, меняли одежду и головной убор на более теплые. Так вспоминали, что надо уже быть осторожнее – лето закончилось", – сказал Климка.

Равноденствие, по словам Климки, это перелом во времени.

Литве обычно начинаются глубокие заморозки, при которых трава покрывается инеем, не сходящим до полудня... Это важная календарная точка отсчета. В равноденствие – день равен ночи. Ну и в природе после первых заморозков начинается буйство красок. Листья желтеют. День стал короче, но природа компенсирует это своей красой. Сентябрьские / октябрьские краски – это что-то сказочное", – сказал этнолог.

Жгли ли литовцы в древности соломенные скульптуры?

"Этнографы 19 в. пишут, что тогда был ритуал праздника пива. Осеннее равноденствие - все работы на полях закончены, сейчас начинается работа под крышей. Собиралась община у кого-нибудь в избе, люди садились за стол. Каждый приносил ячмень на пиво. Хозяин проводил ритуал почитания домашних духов: брал ковш пива, выплескивал пиво/пену в углы дома, на окна, двери. Чтобы злые силы извне не наносили вреда людям, находящимся в доме. Потом все из этого ковша пиво отведывали", – рассказал Климка.

Вильнюсский центр этнической культуры сообщает, что в этом году у моста Миндаугаса отметят не только осеннее равноденствие, но и 700-летие города. Поэтому и была выбрана скульптура в виде волка – символа основания города.

В этом году лето в Литве уходить не спешит.

"За свою некороткую жизнь я не помню ни одной такой красивой осени, бывали солнечные дни,в конце месяца наступало "бабье лето". Но скоро увидим, что после заморозков появятся желтые косы берез, листья усеют дорожки...", – сказал Климка.

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