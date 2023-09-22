Осеннее равноденствие Вильнюс отметит сожжением соломенного волка

Равноденствие, по словам Климки, это перелом во времени.

"В Литве обычно начинаются глубокие заморозки, при которых трава покрывается инеем, не сходящим до полудня... Это важная календарная точка отсчета. В равноденствие – день равен ночи. Ну и в природе после первых заморозков начинается буйство красок. Листья желтеют. День стал короче, но природа компенсирует это своей красой. Сентябрьские / октябрьские краски – это что-то сказочное", – сказал этнолог.

Жгли ли литовцы в древности соломенные скульптуры?

"Этнографы 19 в. пишут, что тогда был ритуал праздника пива. Осеннее равноденствие - все работы на полях закончены, сейчас начинается работа под крышей. Собиралась община у кого-нибудь в избе, люди садились за стол. Каждый приносил ячмень на пиво. Хозяин проводил ритуал почитания домашних духов: брал ковш пива, выплескивал пиво/пену в углы дома, на окна, двери. Чтобы злые силы извне не наносили вреда людям, находящимся в доме. Потом все из этого ковша пиво отведывали", – рассказал Климка.