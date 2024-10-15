Осень вступает в свои права: по ночам прогнозируют сильные заморозки

Днем будет 9–14 градусов тепла. Самым теплым день будет на юго-западе страны, а прохладным на востоке.

В ночь на среду погода будет переменчивой. На смену низкому атмосферному давлению придет северо-восточная оконечность антициклона, поэтому ночь будет ясной, вероятность осадков невелика. По ночам будет 0-5 градусов мороза, на поверхности почвы заморозки до -8 градусов. Местами будет немного теплее и температура составит 1–6 градусов тепла.

В среду днем также ожидается больше прояснений. Вероятность осадков невелика. Днем будет 9–14 градусов тепла.