2024.10.15 06:57

Осень вступает в свои права: по ночам прогнозируют сильные заморозки

 
ru.DELFI.lt
Šalna
Šalna
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Во вторник днем циклон с дождями понемногу будет уходить на северо-восток. Однако все еще ожидается переменная облачность, а на большей части территории Литвы пройдут осадки.

Днем будет 9–14 градусов тепла. Самым теплым день будет на юго-западе страны, а прохладным на востоке.

В ночь на среду погода будет переменчивой. На смену низкому атмосферному давлению придет северо-восточная оконечность антициклона, поэтому ночь будет ясной, вероятность осадков невелика. По ночам будет 0-5 градусов мороза, на поверхности почвы заморозки до -8 градусов. Местами будет немного теплее и температура составит 1–6 градусов тепла.

В среду днем также ожидается больше прояснений. Вероятность осадков невелика. Днем будет 9–14 градусов тепла.

Оставшаяся половина недели будет более сухой, однако по ночам в большинстве районов прогнозируют заморозки.

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