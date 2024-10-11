Осень покажет свое лицо: сильно похолодает, поднимется ветер, пойдут дожди

Сегодня погода поделит Литву на две части. На востоке будет облачно, прояснений ожидается немного. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Будет 12–15 градусов тепла.
На западе ожидается облачная с прояснениями погода, осадков будет меньше. Там небольшие дожди возможны лишь местами. Зато на западе ожидается сильный ветер - 15–18 м/с. Температура будет, как на востоке, только в Жемайтии еще ниже.
В субботу усилится зона высокого атмосферного давления. Будет суше и более солнечно, вероятность осадков уменьшится. Небольшие дожди пройдут лишь на западе. Ночью будет 3–8, у моря 9–11 градусов тепла, днем будет 12–15 градусов выше нуля.
В воскресенье ночью погодные условия изменятся незначительно. Ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика. Ночью будет 1–6, у моря 7–9 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки до 0–5 градусов.
В воскресенье днем с запада придет активный атлантический циклон. На юго-западе и в других районах пройдут сильные дожди. Будет дуть сильный ветер. Температура будет колебаться в пределах 10–14 градусов тепла.
В понедельник Литва еще будет в зоне действия циклона, поэтому в большинстве районов пройдут осадки. Ночью будет 3–8 градусов тепла, днем будет 10–14 градусов выше нуля.