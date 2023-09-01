Осень начинается с мрачной погоды: не везде День знаний обойдется без дождя

В пятницу в Литве будет облачно, больше прояснений ожидается на востоке страны, особенно в Вильнюсском округе. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. На востоке небольшие дожди прогнозируют лишь местами и в основном после обеда. На западе мрачно будет с самого утра, днем во многих районах пройдут дожди, возможны грозы. Особенно неприятной погода будет у моря: дождь начался там ночью и будет идти весь день, местами осадки будут сильными. Температура сегодня будет больше осенней 15–20 градусов тепла, теплее будет на юго-востоке страны.
В Вильнюсе погода в пятницу будет неплохой. Вероятность осадков невелика. Утром будет всего 15-16 градусов тепла, днем 18–20 градусов.
В субботу Литва останется в южной части этого атлантического циклона. Будет облачно. И ночью и днем во многих районах пройдут дожди. Ночью осадки будут интенсивными, на западе сильными. Днем ожидаются кратковременные небольшие дожди. Ночью будет 10–15, днем 18–23 градусов тепла.
В воскресенье ночью местами, днем, особенно во второй половине, снова пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Особенно обильные осадки ожидаются на севере. Ночью будет 8–13 градусов, у моря теплее. Днем воздух прогреется до 18–23 градусов.
В понедельник погоду в Литве обусловит зона высокого давления. Будет солнечно, вероятность осадков невелика. Ночью будет 8–13 градусов тепла, днем 19-20 градусов.