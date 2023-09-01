Осень начинается с мрачной погоды: не везде День знаний обойдется без дождя

В пятницу в Литве будет облачно, больше прояснений ожидается на востоке страны, особенно в Вильнюсском округе. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. На востоке небольшие дожди прогнозируют лишь местами и в основном после обеда. На западе мрачно будет с самого утра, днем во многих районах пройдут дожди, возможны грозы. Особенно неприятной погода будет у моря: дождь начался там ночью и будет идти весь день, местами осадки будут сильными. Температура сегодня будет больше осенней 15–20 градусов тепла, теплее будет на юго-востоке страны.